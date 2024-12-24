Рубль утром растет в паре с юанем перед налоговыми выплатами декабря

Москва. 24 декабря. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется перед налоговыми выплатами декабря. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. Таким образом в среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7865 руб. (-5,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,89 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,5% - до $72,99 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,49% - до $69,57 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.