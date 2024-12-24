Цены рублевых корпбондов во вторник могут сохранить позитивную динамику, отыгрывая итоги заседания ЦБ

Москва. 24 декабря. Цены рублевых корпоблигаций во вторник могут сохранить восходящую динамику, отыгрывая как благоприятные для рынка итоги декабрьского заседания ЦБ РФ, так и в целом позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых вопреки ожиданиям рынка ее заметного повышение. "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - говорилось в сообщении регулятора.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, хотя в ходе сессии демонстрировали существенное снижение. Рынок продолжает оценивать данные об инфляции и их потенциальное влияние на решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Как стало известно в прошлую пятницу, индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5% соответственно. Более медленная, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность большего числа снижений ключевой ставки Федрезервом в следующем году. Недавний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает два снижения ставки в течение 2025 года, на 25 базисных пунктов каждое.

Также инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Тем временем исследовательская организация Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics. Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в США в ноябре упал на 1,1% в помесячном выражении вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Показатель снижается три месяца подряд.

Азиатские рынки акций на торгах во вторник не демонстрируют единой динамики. Так, китайский Shanghai Composite повышается на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Вместе с тем японский Nikkei 225 уменьшается на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,1%. Индекс доверия потребителей к экономике Южной Кореи в декабре упал до минимальных более чем за два года 88,4 пункта со 100,7 пункта в ноябре, сообщил Банк Кореи. Динамика отражает рост экономических опасений в связи с политической неопределенностью после импичмента президента страны в середине месяца.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,48% - до $72,98 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,4%, до $72,63 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,46% - до $69,56 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,3%, до $69,24 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. "Рынок в целом пока игнорирует новости про Панамский канал, а основное внимание направлено на меняющиеся фундаментальные показатели спроса и предложения, которые формируют прогноз на 2025 год", - отметила старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 декабря снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,831 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,382 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный рост, продолжая отыгрывать итоги декабрьского заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне21% годовых вопреки ожиданиям ее повышения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,95% и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 декабря) прибавил 1,02%, поднявшись до 951,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+2,27%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+2,14%), "НоваБев Групп БО-П05" (+2,03%) и "ГК Самолет БО-П12" (+1,9%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,32%) и "Транснефть-001P-08" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Мираторг Финанс" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 2%. Купоны ежемесячные, данный спред будет действовать для ставок 1-12-го купонов, объявлена оферта через год. Спред по 13-36-м купонным периодам будет определен не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания 12-го купона. Заем является частью программы облигаций компании на 100 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций эмитента.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) завершило размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года, а также облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 2,5 года; объем каждого из займов составил по 150 млн рублей. Компания 16 декабря провела сбор заявок на два выпуска облигаций с фиксированными и переменными купонами, планируемый объем которых составлял до 3 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ставка купонов установлена на уровне 26,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 29,97% годовых. По выпуску 001Р-04 предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред в размере 6,5% годовых. Выпуск с фиксированными купонами доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Интерлизинг" завершило размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). Основной выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей был размещен в ноябре текущего года. Таким образом, объем выпуска в обращении теперь составляет 4,5 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Ставки 1-48-го ежемесячных купонов были установлены на уровне 31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12-го купонов, 2% от номинала - в даты окончания 13-42-го купонов, 4% - в даты окончания 43-47-го купонов и 6,5% номинала - в дату погашения бондов.

ООО "Миррико" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 25% годовых. По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Размер спреда - 4% годовых. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг планирует гасить в даты окончания 9-12-го купонов. Предусмотрены два сall-опциона - через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов), а также ковенантный пакет. Размещение выпуска начнется 24 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) увеличило объем выпуска 2-летних облигаций серии 001P-02 с "не менее 3 млрд рублей" до 4,8 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 400 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом до 20 млрд рублей.

ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 650 базисных пунктов и финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 на уровне 27,5% годовых. Сбор заявок на выпуски прошел 23 декабря. Общий объем выпусков запланирован в размере до 1,5 млрд рублей. По выпуску 001Р-01 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. По выпуску серии 001Р-02 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 31,25% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 26 декабря. Для выпуска с фиксированными купонами неквалифицированным инвесторам потребуется прохождения теста N6, выпуск с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года с 1 млрд рублей до 1,2 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Финальный ориентир спреда - 675 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы. Заем станет первым выпуском, размещаемым в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" 24 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-П-23 с офертой через 2 года объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны ежемесячные фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 27,45% годовых. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) в условиях текущей рыночной конъюнктуры приняло решение перенести сбор заявок на облигации серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом от 5 млрд рублей с 23 декабря на неопределенный срок. Предполагалось, что купоны по выпуску будут переменные и ежемесячные, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда составлял не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение было запланировано на 27 декабря.

Альфа-банк установил ставку 17-18-го купонов облигаций серии БО-18 на уровне 22,5% годовых. Банк разместил 15-летний выпуск серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в январе 2017 года. Ставка текущего купона - 9,3% годовых.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 38-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 11,54% годовых, серии А2 - на уровне 11,04% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет. Купоны по займам переменные с привязкой к индексу потребительских цен в РФ в годовом выражении. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.