Рубль днем уверенно растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года

Москва. 23 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, рубль уверенно растет благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. В этот день в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7815 руб., что на 17,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,68 рубля, до 103,13 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 2,1 рубля, до 106,68 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 13,7-14,3 руб. за юань в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Юань в начале недели продолжит проторговывать текущие уровни. Рассчитываю, что более устойчивое предложение валюты и приближение налоговых выплат нивелируют сезонные факторы давления на рубль, такие как профицит рублевой ликвидности, следствие роста бюджетных расходов, и спрос со стороны импорта. По моим оценкам, диапазон 13,7-14,3 руб. по курсу юаня может сохранить свою актуальность на ближайшие дни", - пишет эксперт в комментарии.

Курсу валютной пары "юань-рубль" пока может быть сложно уйти заметно ниже уровня в 13,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ на текущей неделе должен анонсировать объемы операций с валютой по зеркалированию трат ФНБ на предстоящий год и отдельно на его первое полугодие. Увеличение продаж может поддержать коррекционное укрепление рубля, но пока курсу может быть сложно уйти заметно ниже 13,6 руб./юань", - указывают эксперты в комментарии.

Цены на нефть ушли в минус днем в понедельник на фоне заметного укрепления доллара США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,65 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,37%, до $69,2 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Конгресс США в субботу принял законопроект о временном финансировании работы правительства во избежание шатдауна.