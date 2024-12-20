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20 декабря 2024 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос и залег в боковик в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу отыграл умеренный рост вечерней сессии четверга, после чего залег в боковик в ожидании решения ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике (13:30 МСК); внешние рынки подают негативные сигналы и проседает нефть (фьючерс на Brent подешевел до $72,4 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 2420 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2420,99 пункта (+0,2%), индекс РТС - 737,44 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. (+64,44 копейки).

Подорожали акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,4% "префы").

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что до итогов заседания ЦБ РФ по ставке инвесторы, скорее всего, не будут предпринимать активных действий.

"Мнение наших аналитиков в целом совпадает с консенсус-прогнозом - ожидаем повышение ставки до 23% годовых, однако могут быть и сюрпризы. Тем не менее, если "ястребиной" риторики не будет, то индекс МосБиржи после заседания может показать отскок вверх", - считают эксперты.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также считает, что рынок акций будет ожидать подведения итогов заседания ЦБ РФ, который вполне вероятно повысит ключевую ставку с 21% до 23%.

Умеренно оптимистичным для настроений сценарием при этом стали бы намеки регулятора на потенциальное завершение цикла ужесточения политики, ожидания чего могут спровоцировать возобновление покупок акций как на "широком рынке", так и с конкретными фундаментальными идеями, например, под выплату итоговых годовых дивидендов. Ситуация в РФ в ближайшие месяцы, однако, скорее всего, останется непростой, а для уверенного роста рынку понадобится значимый позитив со стороны геополитики, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, техническая картина по индексу МосБиржи ухудшилась.

Накануне растущий рынок акций развернулся вниз от отметки 2470 пунктов - нижней стороны "треугольника", которая была пробита вниз 16 декабря. В четверг состоялся ее тест снизу вверх, после чего произошел разворот и теперь по правилам теханализа индексу МосБиржи нужно вновь падать.

Реализуется этот сценарий или нет, зависит от монетарных решений Банка России. Нет сомнений, что в пятницу регулятор повысит ключевую ставку до 23% годовых, но более важной для рынка будет риторика - даст ли ЦБ сигнал на окончание цикла повышения ставки или нет. "Мы склоняемся ко второму варианту. В таком случае рынок акций ждет сильное снижение", - считает эксперт.

В позитивном случае можно будет говорить, что "треугольник" свое выработал, и рынок отправится вверх. При таком сценарии на покупку наиболее перспективными видятся акции Мосбиржи, Сбера и "Т-Технологий". Однако при любых раскладах рекомендуется искать момент для покупки бумаг Мосбиржи, которая является главным бенефициаром высоких ставок, полагает Антонов.

Продолжает формироваться "треугольник" и в нефти: пробой поддержки чуть ниже $71 за баррель Brent может спровоцировать снижение котировок на $5-7. Динамика нефти сейчас практически не влияет на курсы рублевых активов, но спекулятивно движения в нефти нужно отыгрывать, заключил представитель "Алор Брокер".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи может вновь подняться выше отметки 2450 пунктов.

Повышение ставки ЦБ РФ до 23% годовых уже заложено в цены акций, поэтому такое решение ЦБ должно быть воспринято инвесторами позитивно. Негатив может внести новый прогноз Банка России по ставке и инфляции на следующий год, однако куда важнее риторика регулятора. Если будет дан сигнал, что текущее повышение ставки может стать последним, это придаст новый импульс рынку акций, что станет точкой разворота для рынка. В случае негативного сценария, при котором ключевая ставка превысит 23%, индекс МосБиржи почти наверняка обновит годовые минимумы, считает аналитик.

Накануне лучший результат показали акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) и ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD), которые с 20 декабря включены в состав основного индекса МосБиржи. Главным событием стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что контракт на поставку газа через территорию Украины не будет продлен. На этом фоне акции "Газпрома" вновь опустились до отметки 107 рублей, а объем торгов стал рекордным с конца сентября. Акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) обновили свои исторические минимумы, опустившись до отметки 820,5 руб., отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", решения Банка России далеко не всегда совпадают с рыночными ожиданиями. Консенсус-прогноз аналитиков перед заседанием регулятора 25 октября предполагал повышение ставки на 1 п.п., до 20%, а ставка в итоге была повышена сразу на 2 п.п., напомнили эксперты.

Таким образом, и сейчас нельзя исключать, что консенсус-прогноз может оказаться ошибочным. Повышение ставки ЦБ сразу на 2 п.п. в октябре уже привело к значительному замедлению кредитования и коррекции на финансовых рынках и, возможно, цен на недвижимость. Несмотря на более жесткие денежно-кредитные условия, рост потребительских цен инерционно и сезонно продолжил ускоряться, но, как было замечено многими участниками рынка, эффект от повышения ставок отсрочен по времени на несколько кварталов. Рынок не учитывает фактическую степень ужесточения денежно-кредитных условий, в которых даже экспортерам при увеличении их маржинальности на фоне ослабления рубля будет трудно наращивать кредитный портфель, не говоря уже о других секторах, где новые кредиты привлекаются в основном для рефинансирования старых, и на условиях намного менее выгодных для заемщиков, увлекая их в спираль негативной динамики финансового состояния, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций изменились на 0,04-0,1%. Dow Jones прибавил всего 0,04%, однако это позволило ему прервать серию падений, которая длилась десять торговых сессий (самый протяженный подобный период с 1974 года), отмечает MarketWatch.

Экономика США в III квартале увеличилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Это рекордные темпы подъема за год. Ранее сообщалось о росте на 2,8%, опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого года. Аналитики предполагали рост на 2,8%.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,02%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снижаются на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,5%).

Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,3% в октябре, обновив максимум с августа, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что является максимумом за семь месяцев, после увеличения на 2,3% в октябре. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Поддержку китайским акциям оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году и увеличения государственных расходов с целью стимулирования экономики.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются и завершают неделю в "минусе" после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,41 за баррель (-0,6% и -0,7% накануне), февральская цена WTI - $68,92 за баррель (-0,7% и -0,9% в четверг).

Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

С начала недели Brent и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec заявила накануне, что спрос на нефть в стране прошел пик еще в прошлом году. Sinopec ожидает снижения спроса на 1% в текущем году и дальнейшего его сокращения в 2025 году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+13,7%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+11,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+7,6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6% и +3,9% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,8%).

Снизились акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,45 млрд рублей (из них 1,73 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 1,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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