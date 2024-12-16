Рынок акций РФ утром откатился ниже 2460п по индексу МосБиржи на внешнем негативе и ожиданиях роста ставки ЦБ РФ

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы, подогретое ухудшением внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74,2 за баррель), а также на фоне сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря. Индекс МосБиржи откатился ниже 2460 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON) (-3%) и бумагами банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2458,77 пункта (-1,1%), индекс РТС - 748,88 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 декабря, составляет 103,4305 руб. (-51,95 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,4% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на текущей неделе индекс МосБиржи может снова оказаться под существенным давлением на фоне дивидендных отсечек нескольких компаний, включая такого тяжеловеса, как "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (во вторник). Кроме того, в фокусе у российских инвесторов будут данные по недельной инфляции (в среду), и решение по ключевой ставке на заседании ЦБ РФ (в пятницу, 20 декабря).

Тем не менее, текущая слабость на российском рынке дает хорошую возможность войти в рынок с расчетом на восстановление в ожидании снижения степени геополитического напряжения, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным: цены на нефть немного снижаются после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Статистика из КНР в целом не впечатлила инвесторов, которые на прошлой неделе так и не получили новостей о масштабных стимулирующих мерах, хотя власти страны продолжают говорить об их необходимости. Нефть корректируется после роста из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи тестирует поддержку 2460 пунктов, инвесторы ожидают значимых корпоративных и экономических событий. В частности, в понедельник президент РФ Владимир Путин проведет встречи с представителями крупного бизнеса, а в четверг - ежегодную прямую линию. Можно предположить, что президент попытается поддержать отрасли, испытывающие такую необходимость, в частности, угольную. В пятницу пройдет долгожданное заседание ЦБ РФ, на котором возможно повышение ключевой ставки с 21% до 23% - умеренно негативно для акций. В СМИ при этом продолжают появляться сообщения о намерении избранного президента США Трампа добиваться урегулирования конфликта на Украине и возможном прекращении огня. На данный момент российский рынок почти не реагирует на геополитические сигналы. По ходу недели ряд эмитентов закроют дивидендные реестры и проведут дивидендные собрания акционеров, напомнила Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов.

"Несмотря на то, что рынок, вероятнее всего, уже заложил повышение ставки Банком России до 23% в ближайшую пятницу, неопределенность сохранится до конца недели, что будет оказывать давление на индекс. Вполне возможны импульсные, но кратковременные попытки роста, так как ликвидности сейчас очень мало - на это указывает низкий объем торгов. Дополнительным негативным фактором станет сегодняшнее утверждение нового пакета антироссийских санкций ЕС", - считает он. "Ждем продолжения снижения бумаг "Полюса" и "ЛУКОЙЛа", - отмечает эксперт.

На прошлой неделе индекс МосБиржи не смог подняться выше отметки 2500 пунктов. Это значительно повышает вероятность возвращения рынка к годовым минимумам. Аутсайдерами стали акции ПАО "Полюс", которые прошли через дивидендную отсечку, при этом размер снижения оказался меньше самого дивиденда. Бумаги ПАО "Полюс" остаются привлекательными для инвесторов, однако они еще могут снизиться вслед за остальным рынком. Через отсечку прошли также бумаги Fix Price (MOEX: FIXP), но здесь ситуация сложнее: из-за выплаты пропущенных дивидендов их размер оказался аномально высоким, и в будущем не стоит ожидать подобной доходности. По этой причине в пятницу бумаги Fix Price потеряли больше, чем размер дивиденда, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынку акций РФ не хватает импульса для того, чтобы перейти к восстановлению.

Доходность ОФЗ на ближнем отрезке кривой отражает уверенность инвесторов в повышении ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора на 100-200 б.п. Более сильное повышение ставки может стать негативным сюрпризом для рынков, в то время как сохранение ставки на прежнем уровне, чего также не стоит исключать, позитивно отразится на динамике фондовых индексов. В любом случае потенциальное повышение ставки на этой неделе может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, поскольку ее влияние на экономику проявляется со временем и регулятор может занять выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от проделанной работы, полагают эксперты.

В итоге, если не рассматривать сценарий резкого повышения ставки ЦБ РФ сразу до 25%, реакция рынков на решение регулятора может оказаться позитивной. "Опасения перед повышением ставки во многом уже учтены в рыночных котировках, и мы можем получить эффект покупки просто по факту свершившегося события", - считают аналитики "Цифра брокер".

Котировки Brent в понедельник утром консолидируются немногим выше $74 за баррель после роста на прошлой неделе примерно на 4%. Нефтяные цены с начала осени остаются в диапазоне $70-76 за баррель и могут продолжить восстанавливаться в направлении верхней границы диапазона. Это благоприятный для российского рынка акций сценарий, где существенный вес занимают эмитенты нефтяной отрасли, учитывая, что в рублях цена Brent уже превышает 7500 руб. за баррель, отметили эксперты "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), индекс S&P 500 не изменился (-0,16 пункта) и подрос Nasdaq Composite (+0,1%) вслед за скачком акций Broadcom (SPB: AVGO) (+24,4%, компания впервые завершила торги с капитализацией более $1 трлн).

Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале. Компания прогнозирует повышение выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале при общем росте рынка полупроводниковых компонентов на 10%.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40 потеряли 0,2-0,3%, FTSE топчется на уровне пятницы), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Инвесторы в китайский рынок оценивают неоднозначные статданные.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%.

Кроме того, Народный банк Китая в выходные официально заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банков в следующем году.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после роста на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $74,26 за баррель (-0,3% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $70,97 за баррель (-0,4% и +1,8% в пятницу).

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 4,7%, североамериканский WTI вырос на 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание ФРС, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-8,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,1%), расписки Fix Price (-4,1%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,74 млрд рублей (из них 2,02 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").