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10 декабря 2024 года 19:40

Рынок акций РФ упал к 2520п по индексу МосБиржи, растеряв рост предыдущих двух дней

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на Brent вечером отскочил к $72,5 за баррель после дневного снижения); фактором давления на покупателей остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Индекс МосБиржи опустился в район 2520 пунктов, растеряв рост предыдущих двух дней, лидерами снижения выступили бумаги МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,1%) и "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-4,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2522,75 пункта (-2%), индекс РТС - 794,46 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составил 100,0324 руб. (+65,65 копейки).

Подешевели также акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,5%), МКБ (MOEX: CBOM) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,3%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,1%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7% и -2,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%).

Сбербанк за 11 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% - до 1 трлн 444,8 млрд руб., говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в ноябре текущего года составила 117,3 млрд руб., увеличившись на 1,6% в годовом сравнении.

Акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) просели на 0,3%.

Capex проекта "Сухой Лог" в Иркутской области - крупнейшего проекта развития "Полюса", оценен в $6 млрд, говорится в презентации компании. Мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составит 34 млн тонн руды с производством 2,3-2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 год, второй - на 2029 год, сообщила компания.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи скорректировался вниз на фоне укрепления рубля к юаню, а также приближения заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена до 23% годовых.

В середине недели важной для общих настроений будет публикация в США ноябрьского индекса потребительских цен, который является важным ориентиром для политики ФРС. Кроме того, в среду картель ОПЕК представит свой ежемесячный отчет. На российском рынке инвесторы будут ждать вечерних отчетов Росстата по недельной и месячной динамике потребительских цен, "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за ноябрь, акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 декабря - 2500-2600 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ во вторник вернулся к уровням прошлой недели. Глобально ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитика, макростатистика и корпоративные события. На текущей неделе в фокусе инвесторов будет оставаться публикация финансовой отчетности, ряд дивидендных отсечек, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина. До конца года рыночные котировки могут поддержать дивиденды в рамках промежуточных выплат.

Акционеры ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-0,5%, до 97,28 рубля) одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 3,6 рубля на акцию (дата закрытия реестра - 20 декабря). В небольшом минусе оказались акции ПАО "Полюс", которые поддержал рост цен на золото (цена металла превысила $2700 за унцию), а также обновленные параметры флагманского проекта "Сухой Лог". Капитализацию АФК "Система" не поддержали новости о переводе в ее прямое подчинение компании Sitronics Space. Новости могут расцениваться как шаги к IPO космической компании, а рыночная капитализация АФК, как правило, коррелирует с рыночной капитализацией дочерних публичных предприятий. Высокий уровень долговой нагрузки в условиях приближения заседания Банка России оказывает большее влияние на котировки холдинга, считает Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, в повестку инвесторов снова вошла жесткая риторика ЦБ РФ. Глава департамента ДКП Андрей Ганган в интервью заявил, что требуется более жесткая денежно-кредитная политика и более длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса и снижения инфляции.

Индекс МосБиржи опустился ниже поддержки 2540 пунктов, следующим уровнем выступает 2513 пунктов. Если и эта отметка не сможет остановить падение, индекс МосБиржи может опуститься ниже 2500 пунктов, считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Индексы консолидировались перед поступлением важных макроэкономических данных позже на неделе.

Российский рынок к концу дня оставался в заметном "минусе" и отступил от сопротивлений 2590 пунктов и 800 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, где проходят средние полосы Боллинджера дневных графиков. Участники торгов показывают неготовность к наращиванию длинных позиций, очевидно, опасаясь негативных геополитических сюрпризов и новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ. Выходящие в среду вечером данные по потребительской инфляции РФ за ноябрь, в частности, могут показать ее ускорение с 8,5% до 8,7% г/г и с 0,8% до 1,3% м/м - все еще тревожные сигналы, предвещающие сохранение жестких монетарных условий в стране, полагает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40 снизились на 0,5-0,7%, DAX подрос на 0,1%), но плюсуют Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Поддержку рынкам оказали сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированные правительством страны.

Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

Также во вторник стало известно, что Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении. Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.

Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%.

Производительность труда в США в III квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены развернулись вверх с открытием американской сессии, инвесторы отыгрывают ожидания новых экономических стимулов в Китае, а также усиление напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,54 за баррель (+0,6% и +1,4% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,89 за баррель (+0,8% и +1,7% в понедельник).

В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-17,4%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,6%).

Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+5,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,01 млрд рублей (из них 14,53 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 12,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, ASTR, CBOM, CHMF, CHMK, ENPG, FEES, GAZP, GCHE, GMKN, GTRK, HYDR, IRAO, KUBE, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MRSB, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PHOR, PLZL, RASP, RENI, RNFT, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, T, TATN, UKUZ, UTAR, VKCO, VLHZ, VTBR


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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