Рубль днем отыграл утренние потери и развернулся вверх в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 10 декабря. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем во вторник после небольшого укрепления на старте торгов. Рубль развернулся вверх и заметно укрепляется, несмотря на небольшое снижение цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,6645 руб., что на 19,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 80 копеек, до 100,97 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,25 рубля, до 106,05 руб./EUR1.

Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 2 трлн 497,4 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре профицит консолидированного бюджета составлял 577,3 млрд рублей, следовательно, в октябре он был исполнен с профицитом в 1 трлн 920,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-октябре составили 57 трлн 327,5 млрд рублей, расходы - 54 трлн 830,0 млрд рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-октябре исполнен с профицитом 124,2 млрд рублей. По результатам первых девяти месяцев бюджет имел дефицит 734,0 млрд рублей. Следовательно, в октябре профицит федерального бюджета сложился в размере 858,2 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 29 трлн 678,8 млрд рублей, расходы - 29 трлн 554,6 млрд рублей.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 8,3% и составило $124,6 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-октябре 2024 года вырос в годовом выражении на 0,9% - до $354,4 млрд, импорт сократился на 2,7%, до $229,8 млрд.

За январь-октябрь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $115,1 млрд, в том числе экспорт - $351,3 млрд, импорт - $236,2 млрд.

В целом в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,73 за баррель, что на 0,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,61%, до $67,94 за баррель.

Сдерживающим фактором для цен на нефть во вторник стали данные о динамике внешней торговли Китая, оказавшиеся слабее прогнозов. Объем экспорта из Китая в ноябре увеличился на 6,7% в годовом выражении, импорта - снизился на 3,9%. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 8,5%, импорта - на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Банк России во вторник, 10 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 897,8 млрд рублей (при лимите 5 трлн 70 млрд рублей и спросе 1 трлн 897,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 87,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 87,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 122,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 480 млрд рублей и спросе 2 трлн 122,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых.