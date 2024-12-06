ПСБ сохраняет прогноз подъема ставки ЦБР до 23% в декабре

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогноз повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 20 декабря 2024 года на 200 базисных пунктов (б.п.), до 23% годовых, сообщается в материале аналитиков.

"Октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на конец 2024 года в 8-8,5% окончательно устарел. Мы повышаем прогноз по инфляции на конец года до 9-9,5% с 8,5-9%. Регулятор отреагирует заметным ужесточением денежно-кредитной политики. С другой стороны, издержки от дальнейшего повышения ставки могут ограничивать эффективность таких мер, - пишут эксперты. - Поэтому мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки 20 декабря на 200 б.п., до 23% годовых. О ключевой ставке в 25% стоит задуматься в случае, если годовая инфляция уйдет выше 10%".

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