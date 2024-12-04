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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 190 руб
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04 декабря 2024 года 12:15
"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 190 руб
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова. "Цены на газ неуклонно растут и уже достигли $550 за тыс. куб. м - в Европе установилась прохладная погода в рамках нормы, и краткосрочно ожидается похолодание. Мы относительно позитивно смотрим на цены на газ в 2025 году и допускаем их скачок до $600 за тыс. куб. м, если погода этой зимой будет нормальной, - указывает эксперт инвесткомпании. - Рост цен не влияет на нашу оценку и позитивный взгляд на "Газпром", поскольку пока находится в пределах наших ожиданий. Однако погода остается холодной, и быстрое сокращение запасов в хранилищах может в ближайшие недели привести к пересмотру ожиданий по прибыли в сторону повышения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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