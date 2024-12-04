"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 190 руб

"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

"Цены на газ неуклонно растут и уже достигли $550 за тыс. куб. м - в Европе установилась прохладная погода в рамках нормы, и краткосрочно ожидается похолодание. Мы относительно позитивно смотрим на цены на газ в 2025 году и допускаем их скачок до $600 за тыс. куб. м, если погода этой зимой будет нормальной, - указывает эксперт инвесткомпании. - Рост цен не влияет на нашу оценку и позитивный взгляд на "Газпром", поскольку пока находится в пределах наших ожиданий. Однако погода остается холодной, и быстрое сокращение запасов в хранилищах может в ближайшие недели привести к пересмотру ожиданий по прибыли в сторону повышения".

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