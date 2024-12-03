Цена акций Tesla, вероятно, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla в ближайшее время, вероятно, останутся под давлением, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги эмитента потеряли на премаркете в стоимости 1,2%, после того как стало известно, что суд штата Делавэр вновь отказал Илону Маску, вопреки решению акционеров, в получении компенсационного пакета в $56 млрд. Стоит отметить, что ранее Маск заявлял об уходе из компании в случае невыплаты. Решение практически гарантирует еще одну судебную битву по поводу соглашения о вознаграждении Маска, которая может дойти и до Верховного суда США. Полагаем, котировки акций Tesla в ближайшее время останутся под давлением", - пишут эксперты в обзоре.

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