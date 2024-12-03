Рубль утром слегка повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 3 декабря. Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль незначительно подрастает на фоне укрепляющейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,6005 руб. (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Банк России может добавить на "стол" сценарий повышения ключевой ставки до 24-25% уже в декабре, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Однако, по мнению эксперта, рост ставки до 22-23% видится наиболее вероятным.

"С учетом текущей валютной структуры импорта (18% в недружественных валютах и 40% в дружественных, юане), можно говорить о росте курса основных валютных пар к рублю примерно на 20%. ЦБ оценивает "эффект переноса" курса в инфляцию в 0,05-0,06 для 10% изменения курса (т.е. добавляет к инфляции 0,5-0,6 процентного пункта), поэтому при сохранении текущего курса инфляция может ускорится на 1,0-1,2 процентного пункта. Добавляя это к нашему текущему прогнозу по инфляции на 2025 год в 5-5,5%, получаем уровни 6-6,7%. В инфляционном сценарии ОНДКП на 2025-2027 гг. ЦБ предполагал инфляцию в 5,5-6% в следующем году и пиковые уровни ставки в 24-25% в первом квартале 2025 года. Поэтому регулятор может добавить на "стол" сценарий ставки 24-25% уже с декабря", - пишет в своем обзоре Полевой.

При этом, отмечает он, "плановые" уровни повышения ставки до 22-23% с жестким сигналом на 2025 год выглядят наиболее вероятными.

"Потребительский спрос продолжает тормозить, напряженность на рынке труда, вероятно, прошла свой пик, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, а рост корпоративного кредитования, полагаем, близок к точке разворота. Вкупе с лагами денежно-кредитной политики это требует от ЦБ, как минимум, более осторожного подхода к повышению ставки, которая уже на рекордных уровнях. Рецессия в 2025 году становится вполне возможным сценарием, повышая цену "ошибки" пережать со ставкой", - пишет эксперт.

Базовый сценарий Полевого предполагает ставку в декабре не выше 23% с сохранением жесткого сигнала, несмотря на риски более резкого повышения.

Справедливый курс рубля на 2025 год эксперт оценивает на уровне 95-105 руб./$1 при относительной неизменности внешних условий и ожидаемом замедлении экономики/инфляции. По его ожиданиям, до конца декабря рубль стабилизируется в диапазоне 100-105 руб./$1 благодаря росту предложения валюты от экспортеров (под налоги и дивиденды), адаптации банков к последним санкциям и снижению спроса на валюту.

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,12 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $68,34 за баррель.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждет, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.