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03 декабря 2024 года 09:09

Nikkei 225 прибавляет 2,3%

Уолл-стрит завершила торги понедельника без единой динамики. Азиатские рынки акций преимущественно растут на торгах во вторник. Цены на нефть стабильны, Brent торгуется около $71,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite прибавил почти 1%.

Как стало известно в понедельник, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о подъеме активности в секторе. Индекс находится ниже нее с апреля.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) снизилась на 0,5% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Пэта Гелсингера.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 3,5%. Американский производитель электромобилей начал развертывать новую версию системы помощи водителю, которая, в частности, умеет выезжать с парковки задним ходом.

Цена бумаг PG&E Corp. (SPB: PCG) опустилась на 5%, хотя калифорнийский поставщик электроэнергии и газа анонсировал увеличение дивидендных выплат в два с половиной раза.

Капитализация AMC Entertainment (SPB: AMC) увеличилась на 1,8%. Американская сеть кинотеатров сообщила, что в период со среды по воскресенье она продала 8,8 млн билетов - это рекорд для длинных выходных на День благодарения. Пятница после Дня благодарения стала самым прибыльным днем в истории для компании, за исключением одного дня в 2019 году, когда в прокат вышел фильм "Мстители: Финал".

Бумаги ритейлера одежды Gap Inc. (SPB: GPS) подорожали на 6,4% после того, как аналитики JPMorgan Chase улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Котировки Super Micro Computer подскочили почти на 30% на сообщении, что внешняя проверка не выявила нарушений в компании. Ранее сообщалось, что Ernst&Young отказался быть аудитором американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных из-за опасений по поводу методов руководства и прозрачности в компании.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,29% и составил 44782 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,24% - до 6047,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,97% и составил 19403,95 пункта.

Азиатские рынки акций преимущественно растут на торгах во вторник вслед за подъемом двух из трех основных индексов Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc., дорожающие на 6,1%.

Рыночная стоимость Lenovo увеличивается на 4,6%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 4,3%, CK Infrastructure Holdings - на 3,2%, Techtronic Industries - на 2,6%.

Nongfu Spring теряет 2,7% капитализации, WH Group (SPB: 288) и Meituan (SPB: 3690) - 2,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - 2,1%, Li Auto (SPB: LI) - 2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 2,3% на фоне ослабления иены.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Disco Corp. (+6,9%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric повышается на 5,4%, Lasertec и Kawasaki Heavy Industries - на 5,8%, Fujikura - на 5,6%.

Цена акций Kansai Electric Power снижается на 3,2%, Sumitomo Pharma - на 2,8%, Tokyo Electric Power - на 0,9%, Socionext и Nichirei Corp. - на 0,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,7%.

Годовая инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до 1,5% с минимальных за 45 месяцев 1,3% в октябре, согласно официальным данным. Рынок ожидал рост цен на уровне 1,7%, по данным Trading Economics.

В помесячном сравнении цены в прошлом месяце снизились на 0,3% (консенсус - спад на 0,1%). В октябре они не изменились.

Стоимость акций Korean Air Lines растет на 0,2%, Samsung Electronics - на 0,4%.

Котировки бумаг Hyundai Motor опускаются на 0,7%, Posco - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Австралии в третьем квартале сократился до 14,1 млрд австралийских долларов ($9,1 млрд) по сравнению с пересмотренными вверх 16,4 млрд долларов кварталом ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Отрицательное сальдо фиксируется шестой квартал подряд. Аналитики ожидали его на уровне 10 млрд долларов.

ANZ наращивает рыночную стоимость на 1,1%, Westpac - на 1%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждет, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,92 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,01, до $71,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 (0,04%), до $68,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,1 (0,2%), до $68,1 за баррель.

Нефтяной рынок "не нуждается в дополнительных поставках, поскольку это увеличит избыток предложения", отмечают аналитик ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

"Проблема в том, что ОПЕК+ необходимо найти баланс между стремлением поддержать цены и ограничить потерю своей доли рынка. Еще больше усложняет ситуацию то, что некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не придерживаются согласованных объемов добычи", - говорится в обзоре экспертов, который цитирует Market Watch.

Капитализация BHP и Rio Tinto сокращается на 0,2%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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