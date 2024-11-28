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28 ноября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром превысил 2540п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидируют Мечел, Позитив и ВК

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил коррекционный восходящий импульс вечера среды на фоне закрытия коротких позиций игроками после снижения с начала недели, фактором давления на рынок остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи превысил 2540 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,1%) и МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2542,31 пункта (+2%), индекс РТС - 741,49 пункта (+2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 ноября, составляет 108,0104 руб. (+2,95 рубля).

Подорожали также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (+2,5%) по итогам 9 месяцев 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 31%, до 19,3 млрд рублей, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA составила 45%. Консолидированная выручка "Селигдара" достигла 43 млрд рублей, увеличившись на 16%. Отношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 2,52х.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября, 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней). С начала месяца рост цен к 25 ноября составил 1,15%, с начала года - 7,80%. Таким образом, инфляция с начала года превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

Из данных за 25 дней ноября этого и прошлого годов следует, что на 25 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,78% с 8,68% на 18 ноября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", учитывая серьезный уровень нестабильности на рынке, сейчас лучше воздерживаться от импульсивных решений.

Индекс МосБиржи вернулся выше уровня 2500 пунктов, однако риск движения вниз к 2400 пунктам сохраняется. При этом надо учитывать, что курс рубля, вероятнее всего, стабилизируется и перестанет служить фактором стресса для участников рынка. Вместе с тем, недельные данные Росстата по инфляции в РФ не позволяют рассчитывать на сохранение ключевой ставки ЦБ на текущем уровне, а геополитическая ситуация остается напряженной, констатируют эксперты "БКС МИ".

Как отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, накануне индекс МосБиржи на вечерних торгах поднялся выше отметки 2500 пунктов. Ярко выраженным спросом пользовались акции экспортеров на фоне сильного ослабления рубля, также активизировался спрос на бумаги из других секторов. В финансовом секторе лидерами стали акции "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (ранее - "ТКС Холдинг").

В четверг Головинов ожидает, что индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2565 пунктов. Рост рынка накануне добавляет оптимизма, однако все негативные факторы, давившие на рынок ранее, остаются. Вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, однако говорить о развороте пока рано. Лучше рынка могут быть акции компаний, которые ранее показали слабую динамику - бумаги девелоперов, Сбербанка и ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD), считает Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций остается очень "тонким" и волатильным. Настроения инвесторов остаются под влиянием геополитических опасений и высокой инфляции. Индекс "страха и жадности" RVI, отражающий степень волатильности на фондовом рынке, последние две недели повысился на 88% и находится на максимумах с октября 2022 года.

Котировки нефти Brent остаются под давлением, несмотря на то, что члены ОПЕК+ обсуждают очередную отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться уже в январе. Рубль накануне резко ослаб, хотя вечером в среду ажиотажный спрос на валюту несколько угас и рубль немного восстановился на фоне заявления Банка России прекратить до конца года покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Резкое ослабление рубля в ноябре - сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России, считают эксперты.

Традиционно девальвация рубля благоприятно отражается на динамике котировок "префов" "Сургутнефтегаза", которые уже закрыли дивидендный "гэп" этого года. Денежная подушка на балансе компании переоценивается, а значит, вместе с ней и форвардный дивиденд по итогам 2024 года. Если на конец года текущий курс сохранится на уровне 108 руб./$1, то по предварительным подсчетам дивиденды могут составить около 14 руб. на "преф", что предполагает дивидендную доходность к текущей цене акций на уровне 23,8%, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций просели на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний. В четверг биржи США будут закрыты в связи с праздником (День благодарения), в пятницу торги возобновятся, но в укороченном режиме.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,25%).

Негативное давление на рынки оказывают ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп введет дополнительные импортные пошлины на китайские товары, сообщает Trading Economics.

Банк Кореи в четверг снизил базовую ставку до 3% с 3,25% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд на фоне замедления инфляции и ослабления темпов экономического роста. Теперь ставка находится на минимальном уровне за два года.

ЦБ также ухудшил прогноз роста ВВП Южной Кореи в 2024 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,4%, в следующем году - до 1,9% с 2,1%. Банк Кореи полагает, что потребительские цены в этом году вырастут на 2,3%, а в 2025 году темпы подъема замедлятся до 1,9%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2,2% в 2024 году и 1,9% в 2025 году.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,58 за баррель (-0,4% и +0,02% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $68,47 за баррель (-0,4% и -0,1% в среду).

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+. Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,3%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+6%), бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+5,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,8%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,6%).

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-0,8%, до 138,94 рубля) (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 декабря 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,01 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Самолета" (MOEX: SMLT) и 763,21 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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