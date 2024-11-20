Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% в декабре - Freedom Finance Global

Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% по итогам заседания 12 декабря текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Достигнут таргет ЕЦБ по инфляции на уровне 2%. На этом фоне регулятор вполне может активизировать смягчение денежно-кредитной политики, чтобы избежать замедления экономического роста в регионе. За это, в частности, выступает глава ЦБ Италии, который ссылается на слабый внутренний спрос, при котором ограничительные монетарные условия не требуются, - пишет эксперт в обзоре. - Сохранение высоких ставок в еврозоне на более длительный срок может привести к дальнейшему замедлению инфляции, бороться с которым сложнее, чем с ее ускорением. С учетом этого я думаю, что на заседании 12 декабря ключевая ставка ЕЦБ будет снижена на 0,5-0,65%, а не на 0,2%, как предполагает консенсус-прогноз аналитиков".

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