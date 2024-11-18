ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 23% на декабрьском заседании - УК" Первая"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года на фоне сохранения высокой инфляции, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"По оперативным данным Банка России, инфляционные ожидания населения в ноябре 2024 года остались на высоком уровне октября и составили 13,4% (1,2 п.п. к ноябрю 2023 года), - отмечает эксперт. -

В целом данные, скорее, нейтральны для решения Банка России. С одной стороны, стабильность инфляционных ожиданий можно считать сдержанно позитивным событием, с другой - инфляционные ожидания по-прежнему близки к локальным максимумам. С учетом сохранения текущей инфляции на высоком уровне в декабре ожидаем повышение ключевой ставки до 23%".

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