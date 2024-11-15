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15 ноября 2024 года 19:36

Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2740п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировал "Русал"

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после снижения днем ранее, причем отскок рублевых цен усилился за счет ослабления рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, а нефть отыграла большую часть дневного снижения (фьючерс на Brent отскочил в район $72 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2740 пунктам во главе с бумагами ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+5,7%) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2739,21 пункта (+1,6%), индекс РТС - 862,94 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 ноября, составил 99,9971 руб. (+97,91 копейки).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС упал на 2%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 2,16 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+0,5%) по МСФО в третьем квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль СКФ на уровне $126 млн.

Также ПАО "Совкомфлот" подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях, сообщила компания.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в конце недели сохранил поддержку 2700 пунктов благодаря ослаблению рубля. Цены на нефть продолжили неуверенно топтаться вблизи $72 за баррель Brent, сигналов для подпитки геополитического оптимизма пока не поступает, при этом эмоции от последних данных Росстата по инфляции в РФ немного улеглись.

Вышедший в Китае блок макроданных оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, розничные продажи в октябре росли максимальными темпами с февраля. С другой, промышленное производство выросло на 5,3% г/г, что слабее прогнозных 5,6%. В США розничные продажи в минувшем месяце выросли сильнее ожиданий, отметил эксперт.

"В начале следующей недели более вероятно движение российского рынка акций вверх. В понедельник часто реализуется спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений реализации негатива в выходные дни. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 ноября - 2685-2785 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в пятницу инвесторы позитивно восприняли новости о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине.

Ключевым событием торговой пятидневки стали недельные данные Росстата по инфляции, которая является одним из ключевых индикаторов в вопросе формирования ДКП Банка России, а также ряд корпоративных событий. На будущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются корпоративные события, в рамках которых большинство компаний раскрывают финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев, аукционы Минфина, недельные цифры по инфляции и представление основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год.

В пятницу в лидерах роста выступили бумаги "Русала" на фоне роста биржевых цен на алюминий. Рост некоторых промышленных металлов связан с тем, что Китай отменил налоговые льготы на экспорт ряда сырьевых товаров. В "зеленой" зоне находились акции "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,7%), который уверенно отчитался по МСФО за III квартал: компания нарастила выручку на 28,4%, скорректированную EBITDA - на 32,8%, а чистая прибыль удвоилась. Акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+0,7%) позитивно отреагировали на планы увеличения производства автомобилей в 2024 году на 9,7% (до 55 тыс. единиц) и запуска 13 новых автомобилей в 2024-2025 годах, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок после "Трамп-ралли" так и не смог преодолеть сопротивление 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит также среднесрочный нисходящий канал, что предупреждает о рисках дальнейших продаж вплоть до движения индикатора на следующей неделе в район сентябрьского и годового минимума 2512 пунктов, особенно при пробое поддержки 2675 пунктов.

Инвесторы в РФ остаются в условиях высоких процентных ставок и инфляции, что сдерживает интерес к акциям, к чему добавляется нисходящее давление со стороны цен на нефть и металлы. Тем не менее, покупки могут вернуться при поступлении обнадеживающих геополитических новостей, касающихся, в частности, конфликта на Украине. Для индекса РТС дополнительным негативным фактором выступает слабость рубля против доллара, официальный курс которого практически достиг психологически важного уровня 100 руб./$1. Повлиять на динамику валютных курсов и акций на следующей неделе может выступление главы ЦБ РФ Набиуллиной в Госдуме по основным направлениям денежно-кредитной политики.

Цены на нефть Brent в условиях относительно стабильного геополитического фона пока не могут вернуться к росту и преодолеть сопротивления $76 за баррель, что указывает на риски развития продаж вплоть до движения к годовому минимуму $68,71 за баррель. "Медвежья" тенденция, однако, может ослабнуть в случае разворота доллара, поступления обнадеживающих сигналов из Китая, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает Кожухова.

В Китае инвесторы так и не получили драйверов для развития роста и теперь участникам, похоже, придется до декабря ждать новостей в отношении возможного расширения стимулирования экономики КНР. Эти ожидания в совокупности с вероятным усилением торговых рисков в период президентства Трампа могут лишить китайские акции веских "бычьих" драйверов и обеспечить сохранение нисходящего давления на рисковые активы. Народный банк Китая на следующей неделе примет решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков, напомнила представитель "Велес Капитала".

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC40 и DAX просели на 0,04-0,3%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-2% во главе с Nasdaq).

ВВП Японии в III квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале 2024 года ВВП увеличился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,7%.

Промышленное производство в Китае в октябре 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста замедлились по сравнению с 5,4% в сентябре, тогда как средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривал ускорение до 5,6%.

Тем временем розничные продажи в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,8% в годовом выражении, показав лучшую динамику с февраля, после подъема на 3,2% в сентябре, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам 21-го месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 3,8%.

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики Европейского союза в 2024 году до 0,9% с ожидавшихся ранее 1%. Прогноз увеличения ВВП еврозоны в этом году оставлен на уровне 0,8%. В 2025 году Еврокомиссия ждет роста ВВП еврозоны на 1,3%, Евросоюза - на 1,5%. Майский прогноз предусматривал подъем на 1,4% и 1,6% соответственно.

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл накануне заявил, что поступающие статданные указывают на хорошее состояние американской экономики, а это позволяет руководству центробанка осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики.

Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе штата. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены отыграли часть дневного снижения, когда Brent опускалась ниже $71,5 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $72,0 за баррель (-0,8% и +0,4% накануне), декабрьская цена WTI - $68,13 за баррель (-0,8% и +0,4% в четверг).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,09 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,6 млн баррелей. Однако запасы бензина упали на 4,41 млн баррелей, дистиллятов - на 1,39 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,27 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 688 тыс. баррелей после роста на 522 тыс. баррелей неделей ранее.

Негативным фактором для рынка нефти остаются укрепление курса доллара США, а также опасения излишка предложения топлива на мировом рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+8,2% и +5,2% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+6,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+6,2%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,2%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,9%).

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" (+0,7%) планирует завершить 2024 год с чистой прибылью по МСФО, несмотря на волатильность под давлением высоких ставок; в вопросе о финальных дивидендах за этот год будет ориентироваться на соотношение "чистый долг/EBITDA", которое по году видит комфортным - не выше 1,5х, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев на Sollers Product Day в пятницу.

Последние два года "Соллерс" выплачивал финальные дивиденды - в размере 45,39 руб. и 89 руб. на акцию за 2022 и 2023 годах соответственно. До этого выплаты производились в 2013-14 годах.

По итогам I полугодия 2024 года компания получила выручку по МСФО в 44,2 млрд руб. (+35%) и 1,6 млрд руб. чистой прибыли (+16,4%). По словам Соболева, он ожидает положительного финансового результата и за весь текущий год.

На вопрос о том, допускает ли группа возможность выплаты финальных дивидендов за 2024 год, Соболев ответил, что это будет традиционно зависеть от соотношения "чистый долг/EBITDA". Согласно дивидендной политике "Соллерса", совет директоров компании в период до 30 января каждого календарного года определяет приемлемый для выплаты дивидендов коэффициент этого соотношения, ориентируясь на отчетность по МСФО. При превышении коэффициента выплата дивидендов не рекомендуется. Последние годы значение обычно устанавливалось на уровне единицы. По текущему году, как сообщил "Интерфаксу" Соболев, этот коэффициент ожидается на уровне 1,5х, что для группы является комфортным.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,37 млрд рублей (из них 11,69 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 9,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,54 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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