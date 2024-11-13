"Альфа-Инвестиции "открыли торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 600 руб

"Альфа-Инвестиции "открыли торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: не выше 490 рублей, потенциальная доходность: до 22,4%, сообщается в материале аналитика Павла Гаврилова.

Эксперт указывают следующие факторы роста:

- стабильные показатели компании;

- строительство масштабного проекта ("Восток Ойл).;

- нефть и рубль в поддержку;

- размер дивидендов.

Отмечает аналитик и возможные риски:

- у "Роснефти" есть долги с плавающей ставкой, что негативно в период высоких процентных ставок, так как платежи по обслуживанию долга растут;

- долговая нагрузка эмитента не критическая и находится под контролем, но это делает ее акции более чувствительными к падению цен на нефть или укреплению рубля.

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