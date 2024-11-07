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07 ноября 2024 года 19:36

Рынок акций РФ в четверг превысил 2690п по индексу МосБиржи во главе с Ozon, упал "Самолет"

Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг вырос на фоне улучшения конъюнктуры внешних фондовых площадок на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке, сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,6 за баррель) и ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2690 пунктов после локальной просадки днем в район 2630 пунктов из-за фиксации прибыли игроками; лидерами роста выступили расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами - бумаги ГК "Самолет" (-7,7%).

Основные торги акциями на Мосбирже в четверг начались в 12:10 МСК (на 2 часа позже обычного) в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка биржи.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2690,63 пункта (+1%, минимум сессии - 2633,59 пункта), индекс РТС - 864,26 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 ноября, составил 98,0726 руб. (-15,1 копейки).

Подорожали в четверг акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +1,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции ГК "Самолет" (-7,7%, до 1265,5 рубля - минимум с конца марта 2021 года), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ начинал торги в "минусе", причем с задержкой на пару часов из-за технического сбоя на Мосбирже. Возможно, это и могло стать одной из причин негативных настроений в первой половине сессии. Однако по ходу торгов покупатели усилили активность, несмотря на снижение нефтяных цен и попытки рублевого укрепления. Эффект от новостей из США, где на президентских выборах победил Дональд Трамп, с которым ассоциируются потенциальные геополитические улучшения, продолжил подогревать котировки акций, полагает эксперт.

На мировых рынках настроения также были оптимистичными. Китай нарастил экспорт в октябре на 12,7% г/г, рост экспорта фиксируется седьмой месяц подряд. Западные площадки росли в предвкушении снижения ставки ФРС США. В конце недели "Роснефть" проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев. Как правило, по пятницам покупательская активность понижена, рынок может консолидироваться на достигнутых уровнях. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 ноября - 2600-2700 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отметил, что индекс МосБиржи поcле позднего старта торгов в четверг скорректировался вниз, но далее отыграл потери и к завершению сессии вышел в "плюс". При этом поступают очередные словесные интервенции представителей ЦБ РФ: советник председателя Банка России Кирилл Тремасов упомянул, что минимальным шагом изменения ключевой ставки в текущих условиях является 1 п.п. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются еженедельные данные по инфляции, которые будут обнародованы в пятницу, а также публикация корпоративной отчетности.

Среди лидеров роста в четверг выступили акции ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,7%) на рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 9 месяцев (фактически за первое полугодие) в размере 3,6 руб. на акцию. Ozon продолжил рост после публикации днем ранее результатов за III квартал, согласно которым компания нарастила GMV на 59%, выручку на 41%, а также заработала 13 млрд руб. скорректированной EBITDA. На анонсированные дивиденды в 249 руб. на акцию за III квартал позитивно отреагировали котировки производителя удобрений "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+0,3%, до 5226 руб.). Также компания раскрыла финансовые результаты по МСФО за III квартал и анонсировала капитальные затраты по итогам года в размере 75 млрд руб.

Главным аутсайдером в очередной раз стал "Самолет", где к негативным настроениям относительно проблем отрасли добавились новости о том, что крупнейший акционер Михаил Кенин планирует продать свою долю в компании. Корпоративные данные негативно повлияли на капитализацию ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-0,5%): отгрузки за 9 месяцев составили 9,1 млрд руб., а по итогам года компания ожидает показатель на уровне 30-36 млрд руб. (что ниже изначальных ожиданий компании в 40-50 млрд руб. - ИФ), отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, на мировых фондовых площадках в четверг не наблюдалось разногласий в позитивной оценке победы Трампа на президентских выборах в США. Американский инвестор воодушевился ожиданиями позитивных перемен в экономике, а европейский - переориентировался и вернулся на фондовый рынок за покупками.

Также инвесторы будут анализировать решение ФРС США по ключевой ставке, о чем станет известно в 22:00 МСК, и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в 22:30 МСК. Большинство аналитиков ожидает снижения ставки на 25 б.п.

Как известно, из соображений укрепления национальной безопасности в ходе предыдущего президентского срока Трамп обложил тарифами импортные сталь и алюминий. Будучи 47-м президентом США он планирует ввести пошлины в размере от 10% до 20% на весь импорт. Президент США Джо Байден в период своего правления ужесточил требования к капиталу банков, а победа Трампа может принести некоторое смягчение в регулирование банковской деятельности, что подогревает в США спрос на акции финансового сектора, отмечает Керимханов.

С победой Трампа многие связывают возможный рост расходов европейских стран на различные нужды, которые до этого обеспечивались США. Негативные настроения на европейском рынке доминировали накануне, а в четверг наблюдается коррекция акций вверх. Азия в четверг выросла в ожидании решений Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которые станут известны в пятницу (собрание, как полагают участники рынка, объявит масштабные стимулирующие экономическую активность меры).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, обвал акций застройщика "Самолет" продолжается после публикации слабых операционных данных за III квартал. Кроме того, в СМИ также появились сообщения о поиске акционером компании Михаилом Кениным нового владельца для своего пакета акций в объеме 31,6%, отметила аналитик. Котировки акций "Самолета" в четверг откатились к уровням весны 2021 года.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, при этом американский рынок заходит все дальше в зону краткосрочной перекупленности, что увеличивает риски фиксации прибыли при сохранении основного оптимистичного настроя. В конце недели инвесторы будут отыгрывать итоги заседания ФРС, которые будут влиять и на котировки золота, отвоевавшие отметку $2700 за унцию. Российский рынок к концу дня вышел в уверенный "плюс" благодаря покупкам в отдельных акциях. Индекс МосБиржи, однако, пока не закрыл образовавшийся накануне "гэп", что предупреждает об опасности движения к 2624 пунктам в ближайшие сессии. Ближайшее сопротивление для индикатора расположено на 2715 пунктах, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций взлетели на 2,5-3,6% во главе с Dow и обновили максимумы после того, как Трамп одержал победу на выборах президента США.

Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.

Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%, а также пошлину в 60% для китайских товаров. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1,1-2,1%, FTSE просел на 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-1,2% во главе с Nasdaq).

Трейдеры оценивают результаты президентских выборов в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 МСК в четверг.

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост экспорта из КНР и снижение импорта. Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении - до $309 млрд, максимума за 27 месяцев, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре уменьшился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали спада на 1%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал их повышение на 0,4%.

Канцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия, сообщают западные СМИ.

Он также отметил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии, которая входит в состав правящей коалиции. Это решение Шольц объяснил тем, что министр действовал неконструктивно при решении бюджетных вопросов и блокировал принятие необходимых законов.

По данным СМИ, такие решения могут привести к досрочным выборам в ФРГ - на шесть месяцев раньше срока.

Внимание инвесторов также направлено на заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, проходящее на этой неделе. Участники рынка рассчитывают, что по итогам заседания, завершающегося в пятницу, будут объявлены новые меры стимулирования экономической активности.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены дрейфуют в умеренном "минусе" из-за ожиданий сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $74,61 за баррель (-0,4% и -0,8% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $71,33 за баррель (-0,5% и -0,4% в среду).

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,149 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+8,6% и +9,4% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+2,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,2%).

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (+2,7%, до 97,54 рубля) по итогам заседания 6 ноября рекомендовал выплату дивидендов в размере 3,6 рубля на обыкновенную акцию из прибыли за 9 месяцев, сообщил страховщик. Проведение внеочередного собрания акционеров намечено на 9 декабря 2024 года, закрытие реестра для участия в ВОСА - 17 ноября 2024 года, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 декабря 2024 года.

Снизились акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,95 млрд рублей (из них 11,1 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 7,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,43 млрд рублей на акции ГК "Самолет").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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