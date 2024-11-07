ПСБ с осторожностью смотрит на акции НЛМК, Северстали и ММК

Промсвязьбанк (ПСБ) с осторожностью смотрит на перспективы котировок акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Тучи" над сталелитейщиками сгущаются, вероятно, отрасль находится на пороге сильного падения спроса. Можно прогнозировать слабые операционные результаты металлургов. Представитель ММК заявил, что компания вынуждена снижать капитальные затраты. Вполне вероятно, что аналогичное решение может принять и "Северсталь". Причем для "Северстали" ситуация может оказаться еще хуже, так как компания находится только в начале инвестиционного цикла, - пишет эксперт. - Осторожно смотрим на акции НЛМК, "Северстали" и ММК. Несмотря на то, что у всех этих компаний отрицательный чистый долг, они могут направить накопленные средства на финансирование своих проектов, а не выплату дивидендов. Впоследствии это может привести к тому, что коэффициент чистого долга/EBITDA превысит 1, а значит, у компаний не будет обязательства выплачивать 100% свободного денежного потока в виде дивидендов".

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