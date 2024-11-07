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07 ноября 2024 года 09:10

Фондовые индексы США достигли рекордов

Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом. Азиатские фондовые индексы в основном растут в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром, Brent торгуется на уровне $75,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных отметках после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

Dow Jones Industrial Average взлетел на 3,6%, что стало максимальным дневным подъемом индикатора с 2022 года. При этом для первого дня после выборов данный прирост стал самым значительным более чем за сто лет, отмечает MarketWatch.

Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.

Котировки акций Trump Media & Technology Group выросли на 5,9% в среду.

Цена бумаг производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 14,8%. Глава компании Илон Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании.

Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.

Эти ожидания вызвали скачок котировок акций сталепроизводителей, включая Nucor Corp. (SPB: NUE) и Steel Dynamics (SPB: STLD) - на 16% и 13,8% соответственно.

Активный подъем продемонстрировал финансовый сектор: стоимость бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) подскочила на 13,1%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 11,5%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 8,4%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 11,6%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 13,1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) на 8,4%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 7%, Visa Inc. (SPB: V) - на 4,8%. Банки более года успешно сопротивлялись предложению администрации нынешнего президента Джо Байдена по ужесточению требований к их капиталу, и победа Трампа на выборах позволяет банковскому сектору надеяться на возможность смягчения потенциального регулирования в этом вопросе.

Повышение стоимости биткойна до рекорда вызвало существенное подорожание акций связанных с криптовалютами компаний, включая Coinbase Global (SPB: COIN) - более чем на 31%, MicroStrategy Inc - на 13,2%, MARA Holdings Inc. - на 19%.

CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, в минувшем квартале продемонстрировала хорошие финансовые показатели, в результате чего акции компании прибавили в цене 11,3%.

Кроме того, подорожали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 4%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,8%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,9%.

В то же время акции First Solar Inc. (SPB: FSLR) и Enphase Energy Inc. упали в цене на 10,1% и 16,8% соответственно, поскольку Трамп на посту президента США рассматривается как негативный фактор для отрасли возобновляемой энергетики.

Котировки бумаг Super Micro Computer Inc. рухнули на 18% после того, как этот производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных опубликовал разочаровавшие инвесторов предварительные данные о продажах в третьем квартале.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 0,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,5%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,4%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 2,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду подскочил на 1508,05 пункта (на 3,6%) и достиг 43729,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 по итогам торгов вырос на 146,28 пункта (на 2,53%) - до 5929,04 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 544,29 пункта (на 2,95%) и завершил сессию на отметке 18983,47 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в четверг, исключением является японский индикатор.

Трейдеры оценивают результаты президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 мск в четверг.

Внимание инвесторов также направлено на заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, проходящее на этой неделе. Участники рынка рассчитывают, что по итогам заседания, завершающегося в пятницу, будут объявлены новые меры стимулирования экономической активности.

"Переварив победу Трампа на выборах в США, азиатские инвесторы сосредоточились на предстоящих объявлениях о мерах поддержки экономики в Китае, - отмечает главный экономист по Азии HSBC Holdings в Гонконге Фредерик Нойманн. - Растут надежды на то, что Пекин представит масштабную программу, чтобы простимулировать слабеющую экономику".

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост экспорта из КНР и снижение импорта. Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении - до $309 млрд, максимума за 27 месяцев, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.

Трамп, возвращающийся на пост президента США, в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении ввести универсальную пошлину на весь импорт в размере от 10% до 20%, а также пошлину в 60% для китайских товаров.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,97%.

В числе лидеров роста в материковом Китае - бумаги Shanghai Electric Group (+6,2%), China Greatwall Technology (+5,3%), Hainan Airlines (+9,9%). В Гонконге уверенно дорожают акции Haidilao International (+6,8%), China Resources Beer (+6,7%), China Mengniu Dairy (+4%), Galaxy Entertainment (+4,6%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,3% вслед за падением котировок акций IT-компаний и экспортеров. Стоимость бумаг Disco Corp. опустилась на 4%, Lasertec - на 3,6% SoftBank Group - на 2,3% Tokyo Electron - на 2,6%, Mitsubishi Heavy Industries - на 1,2%, Fast Retailing - на 3,7%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $75,33 за баррель, что на $0,41 (0,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,61 (0,8%), до $74,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,34 (0,47%), до $72,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,3 (0,4%), до $71,69 за баррель.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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