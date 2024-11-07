Рубль утром чуть дешевеет в паре с юанем, несмотря на небольшое укрепление цен на нефть

Москва. 7 ноября. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг. Рубль немного дешевеет, несмотря на небольшую позитивную динамику на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,617 руб. (+1,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,25 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Краткосрочный и среднесрочный тренды на ослабление рубля по отношению к юаню остаются в силе, при этом в краткосрочной перспективе рубль может вновь протестировать минимумы на уровнях 13,75-13,8 за юань, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Отмечаем рост внутридневной волатильности в паре CNY/RUB за последние два дня. В любом случае и краткосрочный тренд, и среднесрочный тренд на ослабление рубля к юаню остаются в силе", - отмечает эксперт.

Во вторник стали известны параметры операций с иностранной валютой и золотом со стороны Минфина на период с 7 ноября по 5 декабря 2024 года. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит эквивалент 4,2 млрд руб. С учетом операций Банка России по ежемесячной продаже юаней в сумме 8,4 млрд. руб., сумма нетто-продаж юаней на рынке на месяц составит эквивалент 4,2 млрд руб., что ниже октябрьской цифры в 5,3 млрд руб. "Оцениваем фактор снижения продаж юаней как незначительный для траектории валютного курса рубля", - указывает Фетисов в обзоре.

"Победа Трампа на выборах президента США ознаменовалась довольно значимыми событиями на мировых валютных рынках. За резким укреплением доллара против основных мировых валют последовало и ослабление валют развивающихся стран. Рост курса доллара стал отражением корректировки глобальными инвесторами своих ожиданий в отношении траектории инфляции и денежно-кредитной политики ФРС, администрации нового президента США, - пишет аналитик в материале банка. - Кроме роста индекса доллара DXY на юань влияет и будет влиять высокая вероятность усиления торгового противостояния Китая с США. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль вновь протестирует минимумы на уровнях 13,75-13,8 руб. за юань".

Достичь таргета по инфляции на конец 2025 года с учетом повышения тарифов и утильсбора стало сложнее, но это произойдет "не сильно поздно" внутри 2026 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%", - сказал Заботкин в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Ранее ЦБ сообщал, что более жесткая денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года.

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,05 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,1%, до $71,75 за баррель.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.