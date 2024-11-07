Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов. С одной стороны, давление на котировки будут оказывать опасения очередного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в декабре, а с другой стороны - сдерживать активность продавцов будет в целом позитивный внешний фон, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных отметках после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Dow Jones Industrial Average взлетел на 3,6%, что стало максимальным дневным подъемом индикатора с 2022 года. При этом для первого дня после выборов данный прирост стал самым значительным более чем за сто лет.

Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки. Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в четверг, исключением является японский индикатор. Трейдеры оценивают результаты президентских выборов в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 мск в четверг.

Внимание инвесторов также направлено на заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, проходящее на этой неделе. Участники рынка рассчитывают, что по итогам заседания, завершающегося в пятницу, будут объявлены новые меры стимулирования экономической активности. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,97%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов теряет 0,3% вслед за падением котировок акций IT-компаний и экспортеров.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,21 за баррель, что на 0,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,8%, до $74,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,32%, до $71,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,4%, до $71,69 за баррель.

Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные о росте запасов энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило министерство энергетики Штатов. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 ноября практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,713 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,312 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,04% и составил 102,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 916,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+1,36%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,74%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,53%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-2,6%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,6%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 1-2-го купонов 10-летних облигаций серии 004Р-03 объемом 684 млрд рублей на уровне 12% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 ноября, по бумагам предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение бондов с номиналом 1 тыс. рублей начнется 11 ноября и продлится 3 рабочих дня. Минимальная сумма заявки - от 1,4 млн рублей.

ООО "Газпром капитал" 11 ноября планирует начать размещение двух выпусков годовых облигаций серий БО-003Р-05 и БО-003Р-08 объемом не менее 20 млрд рублей каждый, прочие параметры пока не раскрываются. Сбор заявок на выпуски прошел 6 ноября.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) перенесло сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 с офертой через 2 года индикативного объема на 14 ноября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Заем станет первым выпуском, размещаемым в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 15 октября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Приобрести бумаги смогут только квалифицированные инвесторы.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 10 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии SILV01 с номиналом в серебре. Предварительный объем размещения будет равен эквиваленту до 2,5 тонн серебра. Ориентир ставки квартальных купонов - не выше 4% годовых. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра. Денежный эквивалент номинала облигации определяется в рублях, на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России, на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента. Расчеты при первичном размещении, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях. Техразмещение выпуска запланировано на 13 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) установило ставки 7-10-го купонов 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 9,85% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2021 года. Ставки 1-6-го полугодовых купонов также были установлены на уровне 9,85% годовых.

МТС-банк (MOEX: MBNK) установил ставку 11-20-го купонов субординированных облигаций серии 02СУБ на уровне 23,2% годовых. Бессрочные бонды на 1,5 млрд рублей банк разместил в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Ближайший call-опцион по выпуску - 24 ноября.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 13-го купона облигаций серий БО-01Р-02 и БО-01Р-03 на уровне 17% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона облигаций обеих серий - 12% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 лет. По займам 19 ноября предстоит исполнение оферт.