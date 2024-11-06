Рубль днем укрепляется в паре с китайским юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 6 ноября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в среду. Рубль дорожает, несмотря на падение нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,6495 руб., что на 5,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 65 копеек, до 98,34 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, упал на 1,4 рубля, до 105,41 руб./EUR1.

Участники большинства мировых рынков, включая российский, оценивают новости о ходе президентских выборов в США, победу на которых, вероятно, одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

По данным Market Watch и Bloomberg, Трамп уже набирает 267 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голосов. Fox News уже отдает Трампу 277 голосов. Сам Трамп заявил о победе на выборах.

Кроме того, республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате и могут сохранить контроль над Палатой представителей Конгресса.

"В первой половине вторника рубль активно слабел, но к вечеру потери российской валюты были менее выраженными. В основном негативную динамику рубль показывал из-за отдельных дисбалансов на рынке после сдвигов в рабочих днях, а анонс планов по умеренному сокращению продаж юаней ЦБ не оказывал выраженное давление на российскую валюту. Сегодня курс пары "юань-рубль" снизился к 13,63 руб./юань на глобальном росте курса "доллар-юань" из-за новостей с выборов в США. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски возврата курса к 13,70 руб./юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

"Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5% (в годовом выражении - ИФ). До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть - несколько ниже 8%", - озвучил он новые оценки правительства.

"Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования потребительских кредитов и коммерческого сектора", - добавил он.

Как сообщалось, ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2024 год (он учитывается при расчете бюджета на 2025 год) равен 7,3%. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Нефть эталонных марок дешевеет днем в среду после уверенного роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляли $74,61 за баррель, что на 1,2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 1,15% - до $71,15 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 18:30 мск в среду.

Добыча нефти в России в настоящее время находится на уровне 9 млн б/с, что соответствует утвержденным обязательствам страны в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче: это 9 млн б/с. Пока мы плавно снижались к этому уровню, определенное количество баррелей (было добыто сверх установленной квоты - ИФ), которые мы в будущем компенсируем и снизим на этот объем добычу, чтобы все страны были в равных условиях", - сказал Новак.

Он отметил, что вероятнее всего, Минэнерго РФ уже представило в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций объемов, добытых сверх установленной квоты в предыдущие месяцы.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад - еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.