"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $338 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски, - пишет эксперт. - Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики в основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и Visa продолжит чувствовать себя весьма уверенно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения глобальной экономической активности. Долгосрочные перспективы роста Visa выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире".

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