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02 ноября 2024 года 09:00

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение после роста ставки ЦБ РФ и его жестких сигналов

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе продолжил снижение под давлением продаж после повышения ключевой ставки Банка России с 19% до 21% годовых и сигналов регулятора о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent локально падала ниже $71 за баррель, после чего отскочила в район $74 за баррель; золото обновило максимум на уровне $2801 за унцию и скорректировалось вниз). В итоге индекс МосБиржи не удержал рубеж 2600 пунктов и откатился в район 2575 пунктов, обновив минимум с начала сентября.

В период с 28 октября по 1 ноября индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 2574,71 пункта, индекс РТС потерял 4% и достиг 832,4 пункта (минимум с марта 2022 года). Январский фьючерс на нефть Brent снизился до $73,74 за баррель (-2,9%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 97,4402 руб./$1 (+0,7745 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с падения после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $72 за баррель) на новостях с Ближнего Востока. Индекс МосБиржи не удержал рубеж 2600 пунктов и откатился до 2575 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с начала сентября, а индекс РТС обновил минимум с марта 2022 года; лидерами отката выступили акции "Норникеля" (-6,1%) и "Газпрома" (-5,8%).

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев 2024 года составила 38 млрд рублей, что на 44% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

Поддержкой для акций ВТБ (-4,1%) утром выступил вышедший сильный отчет по МСФО: в III квартале банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей. Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль за III квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев - на уровне 368 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" (-4,8%) в III квартале 2024 г. снизило производство электроэнергии на 1,4% в годовом выражении (до 13,41 млрд кВт.ч), за 9 месяцев - на 1% (до 40,97 млрд кВт.ч.).

Нефть подешевела после того как Израиль нанес авиаудары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Масштаб израильской атаки и отсутствие обещаний Ирана о немедленном ответном ударе в целом ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия игроками части "коротких" позиций на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим "быков" фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на нефть Brent откатился к $71 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил вверх к рубежу 2600 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (+4,6%).

"АЛРОСА" (+1,6%) по итогам 9 месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в 3 раза, до 28,3 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (+3%) по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 33,3% в годовом выражении, до 31,6 млрд руб.

Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" (+0,9%) по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составил 309,111 млрд рублей после прибыли 130 млрд рублей годом ранее. В то же время в III квартале 2024 года концерн получил чистую прибыль по РСБУ в размере 171,53 млрд рублей после двух убыточных кварталов подряд (450 млрд рублей в первом и 31 млрд рублей во втором кварталах).

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, оценка поступлений от продаж "Газпрома" в 2024 году повышена на 443 млрд руб. (+6%, до 7,9 трлн руб.), а программа заимствований концерна на 2024 год сокращена с 520 млрд до 480 млрд руб. По его словам, коэффициент "чистый долг"/EBITDA" "Газпрома" по итогам 2024 года, как ожидается, сократится до 2,3х с 2,4х на середину года.

Во "втором эшелоне" выросли бумаги МКПАО "Хэдхантер" (+5,2%) на дивидендных новостях - совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию (доходность 22%). На выплаты будет направлено около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. Реестр акционеров закроется 17 декабря.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+5,2%) по РСБУ за 9 месяцев выросла на 5% (до 6,72 млрд руб.); прибыль ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4,3%) выросла на 15% (до 13,692 млрд рублей), прибыль ПАО "Россети Юг" (+4,2%) сократилась на 26% (до 2,678 млрд рублей).

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд в рамках коррекции на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $72,8 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, что влечет выборочные продажи бумаг. Индекс МосБиржи превысил 2615 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+4,7%); подросли бумаги золотодобытчиков на фоне новых максимумов цен на золото (цена драгметалла достигала $2801 за унцию).

Власти США в среду ввели новые антироссийские санкции против более 30 физлиц и свыше 360 компаний, сообщает американский Минфин. Под санкции попали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ. Однако реакция рынка акций РФ на эти новости оказалась в целом нейтральной.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+0,5%) за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 2,3% (до 45,6 млрд руб.), чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+0,4%) упала на 36% (до 410,565 млрд руб.).

Выросли акции МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" ("МДМГ") (+4,4%, до 867,7 рубля) на фоне заявления гендиректора МДМГ Марка Курцера, что компания допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году. За I квартал компания выплатила 141 рубль на акцию (общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие - 22 рубля на акцию (на сумму 1,7 млрд рублей). Выручка МДМГ в III квартале по МСФО составила 8,27 млрд рублей (+22% в годовом сравнении).

Подросли акции ПАО "Ламбумиз" (+0,2% к цене IPO) на дебютных биржевых торгах после размещения допэмиссии на 802 млн рублей по цене 425 рублей за бумагу (нижняя граница объявленного ранее ценового диапазона 425-460 рублей). Рыночная капитализация компании составила около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

По данным Минторга США, ВВП страны в III квартале 2024 года увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%.

Нефть развернулась вверх на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья неделей ранее.

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение после выхода накануне вечером статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне сохранения жестких сигналов от ЦБ РФ по дальнейшей ДКП и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $73 за баррель). Индекс МосБиржи откатился до 2560 пунктов во главе с акциями ГК "Самолет" (-8,4%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,4%), индекс РТС упал в район 830 пунктов. По итогам октября индексы МосБиржи и РТС упали на 10,4-13,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ за месяц вырос на 4,31 рубля.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля. При этом годовая официальная инфляция приблизилась к 8,6%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.

Поддержкой для акций Сбербанка (-2,4%) выступил вышедший утром отчет по МСФО: в III квартале банк получил 411,1 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.), за 9 месяцев чистая прибыль составила 1,227 трлн руб. против 1,149 трлн руб. годом ранее (+6,8%, прогноз - 1,222 трлн руб.).

Нефть продолжила восстановление на вышедших днем ранее данных о снижении запасов энергоносителей в США, а также на фоне неплохой статистики из Китая, где индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта (индекс превысил пограничные 50 пунктов впервые с апреля).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала: снижение внешних фондовых площадок нивелировалось подросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $73,7 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2575 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%), отскочили вверх ранее перепроданные бумаги ГК "Самолет" (+2%).

Головная компания ПАО "НОВАТЭК" (-0,1%) за 9 месяцев 2024 года получила 242 млрд рублей прибыли по российским стандартам (РСБУ) по сравнению с 404 млрд рублей годом ранее.

Нефть подросла на фоне опасений инвесторов по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, с использованием большого количества БПЛА и баллистических ракет. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

В период с 28 октября по 1 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-15%), ГК "Самолет" (-13%), "ТГК-14" (-10%); лучше рынка оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (+11%), ПАО "Россети Центр" (+7%), ПАО "Артген" (+6%).

Рынок акций РФ в начале ноября может сохранить пессимистичные настроения под давлением опасений дальнейшего роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре. Поддержку рынку могут оказать попытки роста нефти из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2550-2650 пунктов, для индекса РТС - 790-860 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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