Рублевые корпбонды в пятницу не претерпят существенных изменений на фоне смешанных факторах

Москва. 1 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу не претерпят существенных изменений под влиянием смешанных внешних факторов (снижение мировых фондовых площадок компенсируется ростом нефти), сдерживающих "быков" фактором остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях роста инфляции, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых), отметив, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В целях сокращения этих показателей ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

Вышедшие вечером 30 октября данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля. При этом годовая официальная инфляция приблизилась к 8,6%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы в четверг заявила, что эффект ключевой ставки на инфляцию размыт влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для достижения требуемого результата по замедлению роста цен. По ее словам, ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.

В США индексы акций снизились в четверг на 0,9-2,8% во главе с Nasdaq из-за негативных прогнозов со стороны ряда крупных компаний, также инвесторы оценивали блок статистики.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 216 тыс., по данным министерства труда. Это минимальный уровень с середины мая этого года.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $74,23 за баррель (+2% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $70,71 за баррель (+2,1% и +1% в четверг).

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг Axios со ссылкой на источники. "Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - информирует портал.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 31 октября осталась на уровне предыдущего дня в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,308 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,079 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций показали смешанную и умеренную динамику из-за коррекционного роста цен ряда выпусков после падения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 102,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 919,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-БО-002P-03" (-0,94%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-0,77%) и "НоваБев Групп-БО-П05" (-0,75%), а в лидерах роста - облигации "ГПБ-001Р-19Р" (+0,8%), "РЖД-001P-06R" (+0,61%) и "Почта России-БО-002P-02" (+0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Быстроденьги" завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 22 августа. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 24,25% годовых, предусмотрена оферта через год. Также предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 42-го купона. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Аренза-про" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей на уровне 375 б.п. Сбор заявок прошел 31 октября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Также запланирована амортизация: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Русгидро" (MOEX: HYDR) 7 ноября c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии БО-002Р-01 объемом 20 млрд руб. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - 200 б.п. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Феррони" установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

ООО "Ю Ди Пи Авто" (ранее ООО "Автоотдел") выставило на 20 ноября оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение - с 12 до 18 ноября. Количество приобретаемых бумаг - не более 50 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала. По сообщению эмитента, решение провести оферту связано с тем, что структура фондирования бизнеса изменилась, в частности, появились новые договоренности с инвесторами, способные закрыть финансовые потребности компании в обозримой перспективе. Компания размещала 5-летний дебютный выпуск с апреля по конец октября, реализовав 92,572% займа на 138,858 млн рублей (номинальный объем составлял 150 млн рублей). Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные денежные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития бизнеса.