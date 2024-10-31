Перспективы цены акций "Мать и дитя" позитивны - "Цифра брокер"

Перспективы котировок акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") позитивны, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Бумаги эмитента показали опережающую динамику на фоне новости о дивидендах. Компания допускает еще одну (третью по счету) выплату дивидендов в 2024 году. Мы позитивно оцениваем перспективы акций, принимая во внимание сильные операционные результаты компании за III квартал. "Мать и дитя" не только стабильно выплачивает дивиденды, но и инвестирует в развитие: в III квартале открылись три новых клиники и два медицинских центра", - указывают эксперты в комментарии.

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