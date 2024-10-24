"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АФК Система с целью 11 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции АФК "Система" с целью 11 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,03%, стоп-приказ: 16 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что инвестиционный портфель "Системы" состоит преимущественно из компаний РФ в разных секторах экономики. Характерной особенностью компании является высокий уровень чистого долга, что является негативным фактором в период затяжных высоких ставок. Даже в случае разворота траектории ДКП, снижение ставки, вероятно, будет происходить медленно, что, по мнению экспертов "Финама", губительно для закредитованных компаний.

"С технической точки зрения котировки движутся в нисходящем тренде, цена пробила очередной уровень. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16 руб. риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42", - пишут аналитики.

АФК "Система" - российская публичная финансовая корпорация, образованная в 1993 году.

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