"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ММК до 50 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 50 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ММК" опубликовал операционные результаты за 3К24. По итогам 9М24 выпуск стали сократились на 11% г/г, а продажи упали на 7% г/г, в результате ремонтных работ в доменном переделе, снижения деловой активности в России и спроса со стороны металлотрейдеров, неблагоприятной конъюнктурой рынка на стали в Турции. Мы негативно оцениваем результаты компании и понижаем наш таргет до 50 рублей за акцию", - пишут аналитики.

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