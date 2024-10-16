Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились во вторник, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в среду, акции технологических компаний снижаются вслед за падением этого сектора в США. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 1,8%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%. Рынок ждет новых стимулов от властей КНР после объявления о том, что министр жилищного строительства Ни Хун проведет брифинг вместе с представителями Народного банка Китая и ряда других регуляторов в четверг. Китайский ЦБ 16 октября влил в финансовую систему 642,4 млрд юаней ($90,3 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,3%. Власти Гонконга объявили о смягчении правил ипотечного кредитования, чтобы остановить спад на рынке недвижимости. В частности, приняты меры, которые позволят снизить первоначальный платеж для покупателей жилья.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду, корректируясь после более чем 4%-ного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,45 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 4,1%, до $74,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,31%, до $70,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 4,4%, до $70,58 за баррель.

Падение рынка во вторник было связано с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок нефти с Ближнего Востока после появления в СМИ информации о том, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с. По мнению МЭА, тенденции нефтяного спроса в текущем году значительно изменятся. Если в прошлом году на Китай пришлось около 70% прироста этого показателя (1,4 млн б/с), то по итогам 2024 года вклад КНР составит лишь 20%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 октября снизилась в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,655 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,813 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,12% и составил 103,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 924,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,67%), "РЖД-001P-06R" (-0,61%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,58%), а в лидерах повышения - облигации "Атомэнергопром-001P-02" (+0,78%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,77%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Эталон-Финанс" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02, при этом объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 300 базисных пунктов.

ООО "Группа компаний "Солтон" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Компания начала размещение выпуска номинальным объемом 150 млн рублей 17 апреля. Ставки 1-3-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Ставки 4-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 3%. Купоны ежемесячные.

ООО "АйДи Коллект" 17 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки 2-36-го ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Предусмотрена амортизация - начиная с 13-го купонного периода равными долями. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "Р-Вижн" (R-Vision) 17 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставки квартальных купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Р-Вижн" серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания" (ПКО "АСВ") 18 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставки 1-12-го квартальных купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонов.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") увеличило объем выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-04 с 2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 300 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

АО "Атомэнергопром" 18 октября c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 130 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 октября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-05. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 базисных пунктов. Также предусмотрена амортизация - по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплаты 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала - в дату погашения. Объем выпуска пока не раскрывается. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "РуссОйл" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов - плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на пятый рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.

ООО "Миррико" установило ставку 2-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Компания разместила дебютный выпуск в июле 2024 года по ставке 20% годовых. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания в январе разместила выпуск по ставке 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала - в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала - в дату выплаты 20-го купона. Эмиссия размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 5 млрд рублей.