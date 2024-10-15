Рубль утром дешевеет к юаню на фоне падения цен на нефть

Москва. 15 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,534 руб. (+0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,67 за баррель, что на 3,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на 3,7%, до $71,09 за баррель.

Снижение котировок в понедельник было вызвано новостями из Китая. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

Тем временем во вторник на нефтяной рынок давит сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.