Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации на ближайшее время - ПСБ

Вероятен переход рынка рублевых гособлигации к консолидации в ближайшие две недели, до заседания ЦБ РФ (25 октября 2024 года), в ожидании новых сигналов от регулятора, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI по итогам практически не изменился, перейдя к консолидации на достигнутых годовых минимумах (99,4 пункта), констатирует эксперт.

Минфин пока не спешит форсировать размещения ОФЗ в рамках программы заимствований на IV квартал (2,4 трлн руб. гросс), что приостановило снижение рынка. Так, по ОФЗ 29025 были удовлетворены заявки только на 5 млрд руб. при спросе 44 млрд руб., а аукцион по ОФЗ 29024 был признан несостоявшемся, отмечает Грицкевич.

"Традиционное увеличение расходов бюджета ближе к концу года пока позволяют Минфину не спешить с увеличением объемов. Так, по сообщению министерства, бюджет за девять месяцев исполнен с небольшим профицитом 0,1% ВВП, тогда как по итогам года ведомство ждет дефицит в пределах 2% ВВП. Кроме того, через неделю погашается выпуск ОФЗ-ПД на 350 млрд руб., что должно несколько улучшить спрос на рынке госбумаг. В целом в ближайшие две недели до заседания ЦБ РФ (25 октября) ожидаем переход рынка госбумаг к консолидации в ожидании новых сигналов от регулятора", - указывает аналитик ПСБ.

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