09 октября 2024 года 10:20
Рубль утром слабо понижается в паре с юанем после падения накануне
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль немного дешевеет после сильного падения накануне.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6515 руб. (+0,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,05 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть эталонных марок демонстрируют подъем утром в среду после резкого падения днем ранее на сигналах о готовности "Хезбаллы" к перемирию с Израилем.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,58 за баррель, что на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,33%, до $73,81 за баррель.
Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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09 октября 2024 года 16:15
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 431,79 руб. для обыкновенных и 424,83 руб. для привилегированных акций, что предполагает потенциал роста 65% и 62% соответственно, сообщается в комментарии.
Оценка учитывает дисконт - поправку... читать дальше
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09 октября 2024 года 15:46
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пункта при среднем уровне волатильности на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.
"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне, - пишет эксперт в комментарии. - Ввиду... читать дальше
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09 октября 2024 года 15:23
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга", говорится в сообщении инвесткомпании.
Ввиду сильной рыночной коррекции идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики. С момента открытия в конце марта ее негативная динамика составила 21%.
"Вместе с тем с... читать дальше
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09 октября 2024 года 15:22
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,705 руб., что на 5,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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09 октября 2024 года 15:05
Вероятен рост котировок акций "РусАла" до 37-38 рублей за штуку в краткосрочной перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Совет директоров компании рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд руб., - отмечает в комментарии аналитик. - Против этого... читать дальше
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09 октября 2024 года 14:47
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Самолета", говорится в обзоре инвесткомпании.
Ввиду сильной коррекции на рынке идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики: с момента ее открытия в конце мая котировки акций "Самолета" просели на 47%, а Etalon, "ГК ПИК" и... читать дальше
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09 октября 2024 года 14:31
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 руб. для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.
"Вышедшую отчетность Сбера по РСБУ за январь-сентябрь 2024... читать дальше
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09 октября 2024 года 14:07
"Т-Инвестиции" сохраняют целевую цену расписок "РусАгро" на уровне 1500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.
"Агрохолдинг объявил о старте дробления акций российской компании ПАО "Группа РусАгро". Бумаги изменят номинальную стоимость с 30 рублей до 2,5 рубля.... читать дальше
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09 октября 2024 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 6600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания может в ближайшее время... читать дальше
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09 октября 2024 года 13:16
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг расписок Etalon Group на уровне "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.
"Как следует из представленных операционных результатов за 3К24, компании удалось успешно завершить квартал в период отмены и изменения льготных ипотечных... читать дальше
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09 октября 2024 года 12:47
Ослабление рубля обусловлено сокращением продаж экспортной выручки крупными компаниями, отмечается в обзоре Альфа-банка.
"Как сообщает ЦБ РФ, в сентябре российские компании продали экспортной выручки на сумму $8,3 млрд после $12 млрд в июле-августе, - пишут экономисты Наталья Орлова и Валерия... читать дальше
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09 октября 2024 года 12:21
Дивидендная доходность акций Сбербанка за 2024 год может оказаться на уровне 13,8%, полагают аналитики "Солид Брокер".
"Сбербанк представил в целом неплохие результаты за сентябрь. Несмотря на рост ключевой ставки и отмену льготной ипотеки банк продолжает наращивать кредитный портфель, - пишут... читать дальше
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09 октября 2024 года 11:58
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену обычных акций Сбербанка на уровне 371 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича.
"Сбербанк в сентябре заработал 141 млрд руб. (+8% г/г), а за 9 месяцев - 1,2 трлн руб. (+6% г/г), - указывает... читать дальше
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09 октября 2024 года 11:41
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ умеренно снижается в среду утром на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти после отката накануне (фьючерс на Brent торгуется у $77,7 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы РТС и МосБиржи по итогам первого часа торгов просели на 0,4%. читать дальше
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09 октября 2024 года 11:34
Темпы ослабления рубля на текущей неделе могут замедлиться, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Максим Пухов.
"Китайская валюта обновила максимумы к рублю с 11 октября 2023 года, которые были достигнуты тогда до введения указа об обязательной продаже валютной выручки, - пишет эксперт... читать дальше
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