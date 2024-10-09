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09 октября 2024 года 09:34

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита). Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,87%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite теряет 4,4%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Глобальные инвесторы разочарованы заявлениями властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга накануне выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало. Аналитики ожидали мер поддержки на триллионы юаней, в том числе в виде выпуска облигаций, но Пекин сообщил лишь об инвестпрограмме на 100 млрд юаней ($14 млрд) на следующий год. На текущий год было выделено в десять раз больше. Дополнительное давление на котировки оказывают данные о еще не восстановившихся после пандемии расходах китайцев во время праздничной "золотой недели".

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъем утром в среду после резкого падения днем ранее на сигналах о готовности "Хезбаллы" к перемирию с Израилем. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,56 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали на 4,6%, до $77,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,41%, до $73,87 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на 4,6%, до $73,57 за баррель.

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. Между тем исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство France Presse. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ Китая не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры. Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 октября снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,787 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,336 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,1% и составил 103,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 923,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,1%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,59%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,55%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,87%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,36%) и "ГТЛК-001Р-10" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) полностью разместило выпуск 7-летних облигаций серии 006Р-11 объемом 6,6 млрд рублей.

ООО "ГПБ финанс" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02Р с call-опционом через 2 года объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 150 базисных пунктов. Длительность 1-го купона - 110 дней, со 2-го по 12-й купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 300 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 225 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 21,5% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать от эмитента приобретения бондов. Период предъявления бумаг к выкупу - последние 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата приобретения - третий рабочий день с даты окончания 7-го купонного периода. Десятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 9,25% годовых. Ставка текущего купона - 18,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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