Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 4 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже в пятницу днем, рубль укрепляется на фоне уверенного повышения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,431 руб., что на 2,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2 копейки, до 95,15 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, увеличился на 8 копеек, до 104,94 руб./EUR1.

Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 766,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее говорилось, что в январе-июле профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 14,2 млрд рублей, следовательно, в августе он был исполнен с профицитом 752,1 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-августе составили 45 трлн 346,9 млрд рублей, расходы - 43 трлн 580,6 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-августе сократился до 27,6 млрд рублей с 1 трлн 98,3 млрд рублей по результатам первых семи месяцев. Следовательно, в августе профицит федерального бюджета сложился в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей, определив положительный результат консолидированного бюджета РФ в этом месяце.

Доходы федерального бюджета за восемь месяцев составили 23 трлн 36,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей.

Возможно укрепление рубля по отношению к юаню к середине расширенного торгового диапазона в 13-13,6 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Спаду спроса на китайскую валюту в четверг способствовало сообщение Минфина об уменьшении с 7 октября объемов покупок валюты/золота в рамках бюджетного правила в 2,6 раза (до 3,1 млрд руб./сутки). Таким образом, Банк России, учитывая его балансирующие операции с валютой, увеличит со следующей недели продажи юаней на рынке до 5,3 млрд руб. в день (с 0,2 млрд руб. в сентябре). Это ощутимо, если продажи будут проходить через биржу - около 4-6% от биржевых оборотов, - указывает эксперт в материале банка. - Увеличение предложения юаней в сочетании со скорым завершением праздников в Китае (до 7 октября страна празднует День образования КНР), что может привести к реализации отложенных продаж со стороны экспортеров, и заметным повышением цен на нефть дают основания ожидать дальнейшего ослабления импульса к росту валют и попыток формирования в ближайшие дни тенденции к некоторому восстановлению позиций рубля (скорее локальному)".

"Вместе с тем напомним, что над рынком довлеет и неопределенность относительно вступления в силу с 12 октября санкций против Московской биржи (не исключено, что могут их и снова сдвинуть). И хотя в целом к этому событию рынок выглядят готовым, приближение даты традиционно, на наш взгляд, будет способствовать росту волатильности на валютном рынке, - пишет Локтюхов в обзоре. - В этой связи мы расширяем наш текущий целевой диапазон по курсу юаня до 13-13,6 руб. В пятницу, по нашему мнению, риски смещены в сторону некоторого укрепления рубля - склонны ждать отката курса юаня к его середине, району 13,3 руб."

Цены на нефть начали активно расти в пятницу на тревожных ожиданиях ответа Израиля на иранскую ракетную атаку.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличились на 1,42%, до $78,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,48%, до $74,78 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подскочила в цене на 5%, WTI - на 5,2%, обе марки обновили максимумы с конца августа. Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали почти на 10%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.