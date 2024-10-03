Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 3 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,86% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 74,08% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 8,14% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 10 базисных пунктов - до 42,66% от номинала (его доходность опустилась на 1,5 базисного пункта, составив 13,02% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,44% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 26,96% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,18% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 20,13% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 67,43% от номинала (доходность увеличилась также на 2 базисных пункта, составив 13,84% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день - котировки остались на уровне 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста показателя до 220 тыс.

В свою очередь индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора обновило максимум с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали лишь умеренное повышение, до 51,7 пункта. Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в сентябре снизилось до 55,2 пункта по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI понизился до 54 пунктов против 54,6 пункта в августе.