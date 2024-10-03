Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем и умеренно дорожает после обновления минимумов с октября 2023г

Москва. 3 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже в четверг днем после того, как ранее в ходе торгов обновил максимум с середины октября 2023 г. Рубль развернулся вверх на фоне сообщений о существенном увеличении объемов продажи валюты ЦБ в октябре в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,45 руб., что на 4,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 13,5655 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 47 копеек, до 95,15 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 20 копеек, до 104,76 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 2,6 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 сентября по 4 октября (8,2 млрд руб., в сумме 172,9 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 110,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам сентября составило минус 38,6 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 октября ЦБ будет продавать валюту объемом 5,3 млрд руб. (с 6 сентября по 4 октября 2024 года он продавал по 0,2 млрд руб. в день).

Снижение покупок юаней Минфином в октябре позитивно для рубля, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Министерство финансов планирует с 7 октября по 6 ноября направить на покупку юаней по бюджетному правилу 71,8 млрд руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Таким образом, дневной объем операций существенно сократится, с 8,2 млрд руб. до 3,1 млрд руб. в день. Решение ведомства связано с тем, что по итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от плановых составило минус 38,6 млрд руб. На второе полугодие 2024 года Банк России устанавливал сумму продаж юаней на 8,4 млрд руб. в день. С корректировкой на объявленный Минфином объем операций на октябрь ежедневные продажи юаней Банком России в этот период составят 5,3 млрд руб. в день. Это весьма крупный объем средств в пересчете на месяц, которого достаточно, на наш взгляд, чтобы стабилизировать курс рубля вблизи текущих уровней".

Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил в среду вечером уже после закрытия валютных торгов Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 30 сентября составил 0,43%, с начала года - 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, при этом говорить о завершении цикла подъема еще рано, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен за последнюю неделю сентября заметно ускорился, составив 0,19% против 0,06% неделей ранее. Годовой уровень инфляции стабилизировался вблизи 8,6%. Такая динамика связана с резким ускорением роста цен на услуги, в частности, на авиаперелеты. Инфляция ускорилась и в продовольственном сегменте - завершается сезонное снижение цен на овощи, усиливается удорожание мяса и молочки. В непродовольственном сегменте разгоняются цены на лекарства при сохранении роста цен на бензин и стройматериалы. Текущая инфляция пока не говорит в пользу смягчения риторики ЦБ РФ и улучшения ожиданий по ключевой ставке. Пока мы ориентируемся на повышение до 20% годовых в октябре, но говорить о завершении цикла подъема еще рано", - пишет эксперт в обзоре.

Подъем цен на нефть усилился днем в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличились на 1,69%, до $75,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,98%, до $71,48 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 0,4%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, рассматривается возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей, хотя эксперты ожидали их снижения на 1,43 млн баррелей.