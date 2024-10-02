Рынок акций РФ завершил торги откатом ниже 2770п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти на статистике о запасах в США

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ завершил торги в среду распродажами на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей с локальных максимумов нефти (фьючерс на Brent отступил ниже $74 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Индекс МосБиржи к закрытию торгов упал ниже 2770 пунктов после утреннего роста в район 2840 пунктов, лидировали в снижении акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2766,79 пункта (-1,7%) - уровень 1,5-недельной давности, индекс РТС упал до 922,28 пункта (-2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составил 94,5054 руб. (+1,1473 рубля).

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме. "То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Подешевели в среду также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,9%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,4%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1% и -2,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%, до 977,4 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Акционеры "НОВАТЭКа" на внеочередном заочном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 октября. По итогам первого полугодия 2023 года "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9%, до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на 4,9%, со 125,4 трлн рублей.

Подорожали в среду обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций утром поднимался к 2840 пунктам по индексу МосБиржи, подогреваемый ростом нефти, однако удержаться в "плюсе" не удалось. К вечеру индекс откатился ниже 2800 пунктов - восстановление рынка не получило развития из-за развернувшейся вниз нефти (Brent опустилась ниже $74 за баррель).

Динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения тяжеловесов, в особенности акций "Газпрома". А в них в последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. В среду в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие "голубые фишки". На европейских и американских площадках динамика торгов была преимущественно слабо негативной. Согласно вышедшему отчету ADP, в сентябре в частном секторе США было создано 143 тыс. новых рабочих мест, что существенно выше прогнозных 124 тыс. и августовских 103 тыс. Полная картина прояснится в пятницу, когда выйдет отчет американского Минтруда за минувший месяц, полагает эксперт.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, выйдут индексы экономической активности за сентябрь по еврозоне и США. Банк России огласит объемы операций с валютой в октябре. Headhunter (MOEX: HHRU) проведет День инвестора. Четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) и ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) за I полугодие 2024 года.

В четверг индекс МосБиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2750-2800 пунктов, а при сохранении позитивной внешней конъюнктуры возможны новые попытки подрасти в направлении 2840-2850 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также отмечает, что рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, реагируя на ухудшение сырьевой конъюнктуры; индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов. Широкий рынок начинает четвертый квартал снижением, а с начала года индекс МосБиржи снизился уже почти на 11%.

Лучше рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза", отыгрывающие ослабление рубля из-за наличия на балансе компании валютной "кубышки". Хорошо чувствуют себя акции "Татнефти", акционеры которой на прошлой неделе одобрили дивиденды за 6 месяцев 2024 года (по 38,2 рубля на каждый тип акций).

В пользу сохранения высокой ставки ЦБ РФ и даже ее выхода за 20% говорят новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита 2024 года могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости. Зампред ЦБ Заботкин уже отметил, что предлагаемый проект бюджета в части расширения дефицита и тарифной политики выше, чем закладывал ранее ЦБ РФ, напомнил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, в среду на мировых фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы сосредоточили внимание на эскалации конфликта между Израилем и Ираном, что вызвало рост акций нефтяных и оборонных компаний.

Российский рынок акций пытался подрасти, но к вечеру вновь активизировались продавцы. Зампред ЦБ РФ Заботкин заявил, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее. Он также подтвердил, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Индекс МосБиржи опустился ниже 50-дневной скользящей средней, что может стать сигналом к завершению локального восходящего тренда, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вместе с отступлением цен на нефть от локальных максимумов вышел в "минус", не найдя поводов для развития роста.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI не сумели преодолеть краткосрочные сопротивления $76 и $72,5 за баррель соответственно на фоне усиления доллара. Рынок начинает закладывать в цены текущие геополитические события на Ближнем Востоке, а для новой волны роста может нуждаться в фактических перебоях поставок в регионе. ОПЕК+ по итогам очередного заседания не стала менять квоты на добычу нефти и, согласно источникам, согласилась ослабить ограничения с декабря. Минэнерго США при этом неожиданно сообщило о скачке запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,88 млн баррелей (прогнозировался рост на 1,5 млн баррелей).

На западных фондовых площадках в среду преобладала консолидация. Американский рынок пытался устоять у важных краткосрочных поддержек, которые отделяют его от ускорения снижения. Индексы МосБиржи и РТС устремились к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Российский рынок начинает октябрь на минорной ноте и, в частности, переживает очередную волну девальвации рубля, которая усиливает риски повторного пробоя 900 пунктов по индексу РТС. Более слабый рубль, в то же время, может вернуть интерес к акциям валютных экспортеров, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng после выходного во вторник раллировал на 6,2%), стагнирует Европа (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,3%), "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

В Южной Корее торги накануне не проводились из-за Дня вооруженных сил. Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.

Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до максимальных с апреля 36,9 пункта по сравнению с августовскими 36,7 пункта, сообщило правительство страны. Тем не менее рынок ожидал более сильного подъема - до 37,1 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером среду цены замедлили рост на статистике Минэнерго США о запасах сырья, ранее котировки раллировали после ракетной атаки Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $73,88 за баррель (+0,5% и +2,6% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,19 за баррель (+0,5% и +2,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,28 млн баррелей.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $76,14 за баррель, WTI - до $72,49 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В ходе ночной атаки Ирана на Израиль было выпущено порядка 180 ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Аналитики предупреждают, что конфликт с участием Тегерана поставит под угрозу экспорт нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% мировых поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-9,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-8,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-8,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-6,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-4,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-4%).

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-1,5%, до 0,01138 рубля) в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) установило цену одной обыкновенной акции в размере 0,01 рубля, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 0,01125 рубля за акцию. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающих заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля. Организатор SPO - ИФК "Солид" - считает справедливой оценку акций "ТГК-14" в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию.

Выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+3,6%), акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+2,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,56 млрд рублей (из них 9,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,74 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,59 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").