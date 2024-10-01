Рынок акций РФ начал октябрь со снижения во главе с "Магнитом", откат смягчила выросшая нефть

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, при этом откат смягчила выросшая вечером нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день снижением в район 2814 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,5%); во "втором эшелоне" раллировали на первых торгах после IPO акции ПАО "Группа Аренадата" (+12,6% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2814,19 пункта (-1,5%, в течение торгов индекс опускался в район 2792 пунктов), индекс РТС - 949,6 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составил 93,3581 руб. (+13,6 копейки).

Подешевели также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,6% и -4,1% "префы"), "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Акционеры "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%, до 54,49 рубля) на собрании в понедельник одобрили выплату 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года, говорится в сообщении компании. Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября. Общая сумма выплат составит 18,339 млрд рублей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, во вторник индекс МосБиржи оказался под давлением распродаж, индикатор эпизодически опускался ниже 2800 пунктов на фоне локального спада цен на нефть и новостей о том, что в Госдуму готовится внесение законопроекта о налоге на сверхприбыль банков. Между тем, вечером нефть отскочила вверх, что поддержало и российские индексы.

На мировых площадках было относительно спокойно. Китайские площадки ушли на длинные каникулы в связи с национальными праздниками. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл озвучил свою оценку состояния экономики США, отметив, что она находится в хорошей форме, а инфляция, похоже, замедляется. При сохранении такой динамики вероятно еще два понижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца года, отметил эксперт.

Росстат в среду представит оценку ВВП России за август. Из событий середины недели интерес представляет также заседание мониторингового комитета ОПЕК - альянс может принять решение о повышении добычи в декабре. В США выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре. На российском рынке акций в среду ожидается боковая динамика в пределах 2775-2875 пунктов по индексу МосБиржи, считает Шепелев.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев полагает, что ключевое давление на рынок акций РФ оказывают параметры 3-летнего проекта бюджета РФ, а также потенциальные налоговые инициативы в банковском секторе. Широкий рынок в итоге начал четвертый квартал снижением, а с начала года индекс МосБиржи снизился более чем на 9%.

Лучше рынка во вторник выглядели акции "ФосАгро" на новостях об обнулении экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Также лучше рынка оказались расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,5%, до 493,75 рубля) на фоне комментариев компании о том, что будет собрано повторное собрание, где кворум формирует любое число акционеров, что позволит решить вопрос с выкупом акций по 520 руб. Очередной рост в золоте отыгрывали акции ПАО "Полюс", а хуже рынка оказались акции "Мечела" из-за того, что Минфин не видит оснований для досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь. В аутсайдерах также оказался банковский сектор ("ТКС Холдинг", ВТБ, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)) на фоне внесения в Госдуму законопроекта о введении налога на сверхприбыль банков, отметил эксперт.

В пользу сохранения высокой ставки ЦБ РФ и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, согласно которым индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита в 2024 году могут усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости, считает Яковлев.

Тем временем нефть Brent к вечеру начала уверенно отыгрывать позиции, превысив $74 за баррель. Ключевое влияние на котировки в краткосрочной перспективе продолжает оказывать новостной поток - во вторник на повестке оказалось обострение на Ближнем Востоке и эскалация конфликта между Ираном и Израилем, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник снизился, подпав под фиксацию прибыли вместе с зарубежными площадками.

Поддержку акциям "ФосАгро" во вторник оказали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения, которые будут обнулены с 1 января 2025 года. Тем не менее, отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на 2,7 млрд руб. Бумаги ПАО "Полюс" подросли вместе с ценами на золото, которые вновь стремятся к $2700 за унцию на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Нефть подскочила вверх после сообщений о намерении Ирана атаковать Израиль в течение ближайших часов. Котировки Brent и WTI на фоне рисков перебоев с поставками пытаются вернуться к максимумам с конца сентября $75,83 и $72,36 за баррель соответственно. На данный момент рост представляется спекулятивным, но может получить продолжение в случае усугубления конфликта. В среду участники также будут оценивать еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США, которые могут показать их сокращение на 2,1 млн баррелей - "бычий" сигнал для цен, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдалась фиксация прибыли, которая регулярно проходит в первых числах месяца уже с августа. Весьма вероятно, что в последующие дни настроения при прочих равных стабилизируются, пока же участники ждут новых данных с рынка труда США. В середине недели в мире будут наблюдать за противостоянием Ирана и Израиля, которое влияет прежде всего на нефть и золото. Мосбиржа в среду представит объем торгов за сентябрь: операционные и финансовые результаты компании в летний период продолжили улучшаться, несмотря на санкции, что позволило котировкам акций биржи вернуться выше 200 руб., заключила Кожухова.

Как отмечает старший аналитик Альфа-банка Джон Волш, с начала недели инвесторы сосредоточили внимание на проекте бюджета РФ на 2025-2027 годы, который предполагает наращивание федеральных расходов в 2025 году до 41,5 трлн руб. Такой рост расходов может иметь проинфляционный эффект и создать предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Сейчас рынок исходит из того, что в октябре ставка ЦБ РФ будет повышена еще на 100 б.п., до 20%. Такое развитие событий, вероятнее всего, будет сдерживать рост российского рынка акций в IV квартале. Глобальные рынки к концу месяца и третьего квартала растеряли позитивный настрой.

В Европе во вторник вышла статистика по инфляции в еврозоне за сентябрь (рост цен замедлился до 1,8% с августовского уровня 2,2% - прим. ИФ), эта публикация может усилить ожидания по октябрьскому решению ЕЦБ по ставке. Пока ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 б.п. (до 3,25%). В пятницу в США выйдет ежемесячная сводка по занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm payrolls). Ранее еженедельные данные по американскому рынку труда свидетельствовали о его устойчивости. Сейчас рынки исходят из того, что Федрезерв США в ноябре снизит ключевую ставку на 25 б.п. (вероятность этого оценивается в 67%). Геополитические риски растут на фоне сообщений о планах Израиля приступить к наземной военной операции в Ливане. Любая эскалация на Ближнем Востоке должна отразиться на нефтяном и других глобальных рынках, полагает Волш.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX и CAC 40 просели на 0,6-0,8%), снижаются Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-1,6% во главе с Nasdaq).

В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи во вторник не работали. Первая площадка останется закрытой вплоть до 7 октября. В Южной Корее торги не проводились в связи с Днем вооруженных сил.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда она составила 2,2%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение темпов роста потребительских цен в сентябре до 1,9%.

Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии, заявил накануне глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре составил 47,2 пункта, не изменившись по сравнению с августовским значением, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,5 пункта. Индекс остается ниже пограничной отметки 50 пунктов с апреля.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут на опасениях вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $74,36 за баррель (+3,7% и +0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,86 за баррель (+4% и без изменений в понедельник).

США получили данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме. Тот отметил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-8,7%), акции ПАО "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-7,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,8% и -14,2% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-6%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-5,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,8%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5%), ПАО "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+2,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%).

Во вторник на Мосбирже стартовали торги акциями "Группы Аренадата", российского разработчика программного обеспечения для управления данными и их обработки. На первых торгах цена бумаг выросла до 106,94 рубля (+12,6% к цене размещения), объем торгов составил 0,96 млрд рублей.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент разместил 28 млн акций по цене 95 рублей и привлек около 2,7 млрд рублей.

Книга заявок на бумаги "Аренадата" была многократно переподписана. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 19 млрд рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 14%. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тыс. частных инвесторов. Акции включены в котировальный список "второго" уровня биржи.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,22 млрд рублей (из них 13,71 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 12,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,31 млрд рублей на акции "Газпрома").