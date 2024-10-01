Вероятно повышение цены на золото до $2800 за унцию до конца года - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют повышение цены на золото до $2800 за тройскую унцию до конца текущего года.

"Наш прогноз по золоту на конец 2024 года - $2800 за унцию, - сообщил эксперт Алексей Михеев в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на IV квартал. - В российской инфраструктуре золото - актив с валютной экспозицией, который подходит для диверсификации портфеля, выступая в качестве страховки на случай ослабления рубля. В третьем квартале цена превысила фундаментальный уровень в $2400. Риски глобальной экономики и потоки в золоте смещены в позитивную сторону - процентные ставки в мире снижаются, центробанки накапливают золото в резервах. Затраты на производство у 10% наименее прибыльных производителей, по нашим оценкам, во втором квартале составили около $1980 за унцию. Исторически цены на золото превышают маржинальные затраты на 10-20%, что ниже текущего уровня. Долгосрочно справедливый уровень цены на металл оцениваем в $2500-2600 за унцию".

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