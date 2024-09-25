Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 25 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,47% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,96% от номинала (доходность - 8,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился цене, которая оставила 56,56% от номинала (доходность - 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 11 базисных пунктов, до 71,77% от номинала (их доходность опустилась на 6 базисных пунктов и составила 26,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 44 базисных пункта - до 65,79% от номинала (доходность снизилась на 26 базисных пунктов, составив 20,79% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 67,42% от номинала (их доходность уменьшилась на 3 базисных пункта, составив 13,74% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 24 базисных пункта - до 67,12% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение в ожидании новых сигналов относительно инфляции в США.

Доходность 10-летних американских государственных облигаций поднимается в среду, обновив максимум с начала сентября. Трейдеры ждут августовского индекса расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован в пятницу. Федеральная резервная система обращает особое внимание на этот индикатор при оценке инфляционных рисков. Участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 7 ноября, в 58% по сравнению с 37% неделю назад, согласно CME FedWatch.

Продажи новых домов в США в августе упали на максимальные с мая 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны 25 сентября. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 700 тыс. с прежде объявленного июльского уровня. Августовские продажи новостроек были на 9,8% выше, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в августе составляла $420,6 тыс. по сравнению с $440,9 тыс. год назад и $429 тыс. в июле этого года.