25 сентября 2024 года 19:04
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 25 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,47% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,96% от номинала (доходность - 8,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился цене, которая оставила 56,56% от номинала (доходность - 9,98% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 11 базисных пунктов, до 71,77% от номинала (их доходность опустилась на 6 базисных пунктов и составила 26,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 44 базисных пункта - до 65,79% от номинала (доходность снизилась на 26 базисных пунктов, составив 20,79% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 10 базисных пунктов, до 67,42% от номинала (их доходность уменьшилась на 3 базисных пункта, составив 13,74% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 24 базисных пункта - до 67,12% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение в ожидании новых сигналов относительно инфляции в США.
Доходность 10-летних американских государственных облигаций поднимается в среду, обновив максимум с начала сентября. Трейдеры ждут августовского индекса расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован в пятницу. Федеральная резервная система обращает особое внимание на этот индикатор при оценке инфляционных рисков. Участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 7 ноября, в 58% по сравнению с 37% неделю назад, согласно CME FedWatch.
Продажи новых домов в США в августе упали на максимальные с мая 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны 25 сентября. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 751 тыс. новостроек, а не 739 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 700 тыс. с прежде объявленного июльского уровня. Августовские продажи новостроек были на 9,8% выше, чем в том же месяце 2023 года. Медианная цена нового дома в США в августе составляла $420,6 тыс. по сравнению с $440,9 тыс. год назад и $429 тыс. в июле этого года.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 сентября 2024 года 19:04
Акции Henderson сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций, отмечается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за август 2024 года. Выручка за восемь месяцев увеличилась на 29,4% по сравнению... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 18:34
Курс рубля в октябре, скорее всего, составит в среднем 13,2 руб. за юань и 93 руб. за доллар США, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.
"Рубль в среду продолжает терять позиции, ослабление к доллару США за неполный месяц составило около 3%, а к юаню - более 12%, - отмечает... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 31,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"iShares... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 17:38
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" пытаются восстановить импульс к росту, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Акции "ТКС Холдинга" с начала сентября также растут вместе со всем рынком, отступая от минимума с октября 2022 года, - указывает эксперт. - Котировки... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 17:03
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "Южуралзолота" (ЮГК) с "выше рынка" до уровня "по рынку", сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой.
"Золото продолжает дорожать (+29% с начала 2024 года), ставя новые исторические рекорды, - отмечают эксперты в... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 16:27
Вероятно восстановление цены нефти до $78 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.
"Цена Brent в среду теряет 0,6% после локального роста, начавшегося в первой половине месяца, и торгуется около $75,2 за баррель, - констатирует... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 15:52
"Финам" понизил рейтинг акций Ciena Corp. с "покупать" до "держать" c целевой ценой $62,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.
Оставшийся потенциал роста составляет 2,6%.
"В марте этого года мы открыли идею в акциях компании, так как она была недооценена в... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 15:43
Москва. 25 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в среду днем, рубль укрепляется благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,0935 руб., что на 3,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
25 сентября 2024 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 1336,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 14:49
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "Акрона" на уровне 10837 руб. за штуку с рекомендацией "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.
"Несмотря на значительное падение котировок, "Акрон" с форвардным EV/EBITDA 2024П 10,8х по-прежнему остается самой... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 14:11
Среднесрочная оценка американского фондового рынка умеренно позитивна, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко.
"Индекс S&P 500 тестирует 5730 пунктов. Он движется над 200-дневной скользящей средней и периодически обновляет исторические максимумы. До конца года может... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 13:46
Акции "Циана" могут представлять интерес для долгосрочных инвестиций, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.
"Эмитент во вторник завершил основные этапы переезда в Россию, зарегистрировавшись в специальном административном районе Октябрьский в Калининградской области. Далее "Циан"... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 13:16
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций VanEck Gold Miners ETF до $44,8 за штуку на горизонте года на фоне роста котировок золота, что предполагает потенциал роста 11,2% от текущего уровня, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
"Эмитент - старейший,... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 12:41
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.
"Эмитент сообщил о намерении выплатить "особый" дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию после завершения процедуры редомициляции. Вместе с тем... читать дальше
.
25 сентября 2024 года 12:15
"Финам" понизил рейтинг акций Ciena Corp. с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $62,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста2,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.
"Мы открыли идею в акциях эмитента в начале текущего года,... читать дальше
.