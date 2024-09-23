Рубль утром растет в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября

Москва. 23 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,094 руб. (-2,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль на текущей неделе и до конца сентября может отыграть часть потерь по отношению к юаню, доллару и евро, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль против биржевого юаня и внебиржевого евро упал на минимумы с октября прошлого года - 13,12 руб. за юань (+1,2%) и 103,38 руб./EUR1(+0,1%). По данным ЦБ РФ на 23 сентября, снижение нацвалюты относительно внебиржевого доллара замедлилось на максимумах лета - 92,58 руб./$1 (минус 0,1%). На текущей неделе инвалюты могут притормозить подъем на фоне сентябрьского налогового периода - корпорации будут продавать валюту в рамках исполнения обязательств перед бюджетом. Юань, например, может вернуться под отметку в 13 руб.", - пишет аналитик в комментарии.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,71 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $71,26 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.