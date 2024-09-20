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20 сентября 2024 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе очередного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 13 сентября для российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18% годовых. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average впервые завершил торги выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум. Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов по итогам заседания в среду - до 4,75-5% годовых. Снижение ставки стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд. Участники рынка расходились во мнениях, на какую величину будет снижена ставка - на 25 или на 50 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил по итогам заседания, что американский ЦБ в будущем намерен опускать ставку более медленно. Ее снижение на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 пунктов не означает, что Федрезерв перешел на такой шаг, отметил Пауэлл. Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет снижена еще на 50 базисных пунктов, а в следующем году - еще на 100 базисных пунктов.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до минимума за 4 месяца. Показатель уменьшился на 12 тыс., до 219 тыс., сообщило министерство труда.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением является только рынок акций материкового Китая. Народный банк Китая оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых, на пять лет - 3,85%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз НБК менял их в июле, неожиданно понизив на 10 базисных пунктов. Решение о сохранении ставок несколько разочаровало инвесторов, которые надеялись, что НБК может вновь опустить ставки вслед за аналогичным решением Федеральной резервной системы на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК ушел вниз на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,5%. Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Эксперты также не прогнозировали изменений. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК вырос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,8 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на 1,7%, до $74,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене всего на 1 цент, до $71,94 за баррель. В четверг цена фьючерса выросла на 1,5%, до $71,95 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо. Также трейдеры опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории, то есть намерена сфокусировать внимание на противостоянии с ливанской группировкой "Хезболла".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 сентября снизилась в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,26 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,56 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,01% и составил 104,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 918,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,59%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,49%) и "ГТЛК-001Р-10" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (-0,54%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,5%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новосибирскавтодор" завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка квартальных купонов на весь срок обращения установлена на уровне 19% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций серии БО-001P-45 с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 3,9 млрд рублей на уровне 80 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка Банка России (действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода) плюс спред. Согласно эмиссионным документам, дата погашения займа - 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле), ожидаемая дюрация - около 3,6 года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Техразмещение займа запланировано на 23 сентября.

АО "Рольф" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 300 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "ГПБ финанс" планирует 3 октября с 10:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02Р с call-опционом через 2 года объемом не более 30 млрд рублей. Купоны будут полугодовыми и переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 8 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет с даты начала размещения.

ООО "РЕСО-лизинг" в первой декаде октября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-02П-10 со сроком обращения 2,25 года объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда не выше 250 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N8.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 20,1% годовых. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 8,8% годовых, по выпуску 4 октября предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 341 тыс. 677 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация выкупила 2,28% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в марте 2025 года - 19,35% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 1 и 4 октября проведет собрания владельцев бумаг по 9 выпускам облигаций в обращении. 1 октября собрания пройдут для владельцев эмиссий серий 003Р-005 - 003Р-009. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 19 сентября. В повестку дня собраний всех выпусков входит единственный вопрос: "О согласии на внесении эмитентом изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления". Для серий 003Р-005 - 003Р-009 ЕАБР уточняет, что планируемые изменения предполагают в том числе изменение срока обращения облигаций, право эмитента устанавливать размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по дальнейшим купонам (после увеличения срока обращения) и порядок предъявления владельцами облигаций требований о приобретении бумаг в купонном периоде, непосредственно предшествующему купонному периоду, по которому эмитент определяет размер процентной ставки. 4 октября собрания пройдут для владельцев бумаг серий 003Р-001, 003Р-003, 003Р-004 и 001Р-08. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании данных выпусков - 24 сентября. О сути изменений в эмиссии пока не сообщается.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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