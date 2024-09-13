Решение ЦБ по ставке - определяющий фактор для рынка акций РФ на ближайшие недели - ПСБ

Решение Банка России по ключевой ставке станет определяющим фактором для российского рынка на ближайшие недели, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"В целом даже в случае сохранения ставки на текущем уровне, что должно позитивно быть воспринято рынком, без новых вводных существует большой риск ее повышения в октябре. В таком случае позитивный импульс может быстро иссякнуть, и без реального подтверждения того, что цикл повышения подошел к концу, говорить о развороте рынка акций нельзя", - отмечает аналитик.

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