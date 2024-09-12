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12 сентября 2024 года 19:11

Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 12 сентября. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,722 руб., что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 15,57 копейки, до 91,1096 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,14 копейки, до 100,3907 руб./EUR1.

"В начале сентября ОПЕК опубликовала отчет, в рамках которого второй раз с начала года был понижен прогноз спроса на нефть на 80 тыс. баррелей в сутки в 2024 году. Это привело к коррекции на рынке нефти - цена снизилась с уровней $80+ за баррель до уровней около $70 за баррель. Это привело к ослаблению рубля по отношению к валюте - в частности, в паре "юань-рубль" с 12 до 12,7 руб./юань. На следующей неделе важным для рынка событием будет заседание Федерального резерва США, где, вероятно, может быть первое с 2022 года понижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. На этом фоне индекс доллара США может несколько скорректироваться, что может положительно отразиться как на стоимости нефти, так и, естественно, на укреплении рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям - заместитель генерального директора АО "ТКБ Инвестмент Партнерс" Игорь Козак.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2024 года составило $40,5 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $29,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-августе 2024 года выросло на 16%, до $86,4 млрд по сравнению с $74,7 млрд за аналогичный период 2023 года.

В августе 2024 года сальдо счета текущих операций вновь стало положительным ($2,5 млрд) после отрицательного сальдо в июле (-$1,6 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, изменение сальдо текущего счета обусловлено значительным сокращением дефицита баланса инвестиционных доходов. По сравнению с августом 2023 года сальдо счета текущих операций в августе текущего года уменьшилась почти в 2,2 раза с $5,4 млрд.

Профицит торгового баланса в августе снизился на 3%, до $8,4 млрд с $8,7 млрд в июле, ввиду снижения как мировых цен на некоторые товары российского экспорта, так и физических объемов. Показатель по сравнению с августом 2023 года ($11,7 млрд) снизился на 28%.

Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, сообщил в среду Росстат. Замедление инфляции в августе было ожидаемым, объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом инфляция в августе превысила ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%.

За январь-август 2024 года цены выросли на 5,27% (в августе 2023 года инфляция составила 0,28%, а за январь-август 2023 года - 3,70%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 сентября.

Инфляция в РФ со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%).

С начала месяца рост цен в РФ к 9 сентября составил 0,08%, с начала года - 5,35%.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 19% годовых на заседании 13 сентября высока, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в указанном месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б.п. - до 19% - на заседании Банка России в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 19% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Мы находим более вероятным сценарием (с небольшим перевесом) повышение ключевой ставки до 19% в предстоящую пятницу. При этом дискуссия может быть ожесточенной, и второй опцией будет сохранение ставки на уровне 18%. Для повышения ставки до 20% мы не видим оснований. Аргументы в пользу последующего разворота цикла денежно-кредитной политики - замедление инфляции, торможение кредитования и потребительского спроса. Мы полагаем, что эти факторы будут последовательно усиливаться к концу текущего года", - пишет эксперт в материале брокера.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в четверг.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросли на 2,48%, до $72,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 2,99%, до $69,31 за баррель.

Участники рынка пытаются оценить возможные последствия урагана "Франсин", который минувшей ночью обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, из-за непогоды приостановили работу порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Совокупный спрос в 2024 году, как ожидается, составит 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025 году - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с).

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе снизился на 290 тыс. б/с к июлю - до 7 млн б/с, сократившись второй месяц подряд и достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года, кроме того, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Более низкие объемы и цены в совокупности привели к сокращению доходов от экспорта на $1,6 млрд к июлю - до $15,3 млрд (на $2,4 млрд меньше, чем годом ранее), что "является уровнем, не наблюдавшимся с июля 2023 года". Выручка от продажи нефтепродуктов снизилась на $480 млн - до $5,6 млрд, а от продажи нефти - на $1,2 млрд, до $9,6 млрд.

Средняя экспортная цена российской нефти в августе снизилась на $4,92 за баррель - до $69,82 за баррель (стоимость Urals снизилась на $3,5-4 за барр., до $68,3 за барр.), в то время как стоимость North Sea Dated упала на $4,54 за барр. и составила в августе $80,7 за барр.

Котировка нефти ESPO, экспортируемой из восточного порта Козьмино, упала на $5,69 за баррель. При этом ее дисконт к дубайскому сорту снизился с $5,6 в июле до $4,9 в августе. Дисконт котировки Urals DAP West Coast India к Dubai снизился с $1,8 до $0,7 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 сентября поднялась на 59 базисных пунктов - до 18,15% годовых. Срочные версии версия RUONIA на один, три и шесть месяцев повысились относительно среды на 3 базисных пункта и в четверг составили 18,26%, 17,14% и 16,95% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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