Акции Группы Позитив и Астры - фавориты IT-сектора - "Алор Брокер"

Акции "Группы Позитив" и "Группы Астра" являются фаворитами среди IT-компаний на российском фондовом рынке, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"IT-компании смотрятся перспективно. Многие из них имеют очень комфортный уровень долга и поэтому не особо боятся высоких процентных ставок. В конце года у них традиционно наблюдается рост выручки. 12 сентября 2024 года в силу вступают американские санкции, запрещающие предоставлять россиянам услуги в области IT и ПО. Таким образом, "поляна" для отечественных разработчиков еще больше расчистится. Нашими фаворитами в данном секторе являются "Группа Позитив" и ГК "Астра", - пишет эксперт.

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