Рубль днем немного слабеет в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 11 сентября. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в среду, рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,709 руб., что на 2,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 41 копейку, до 90,3 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 13 копеек, до 99,35 руб./EUR1.

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (18% годовых) по итогам заседания в пятницу, 13 сентября, ее повышение возможно в октябре, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Ждем сохранения ставки на уровне 18%. Наше мнение не меняется: если ЦБ РФ действительно планирует удерживать высокую ставку в течение длительного времени, сейчас нет нужды в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Подъем ставки не позволит совершить "мягкую посадку" (избежать рецессии при повышении ставок в борьбе с инфляцией). Он, наоборот, повысит риски рецессии экономики, - пишут эксперты в комментарии. - Есть первые сигналы охлаждения экономики, поэтому повышение ставки логично отложить до октября. Это позволит оценить, насколько быстро замедляется экономическая активность, и дождаться важных вводных - в октябре решение будет приниматься на основе обновленного прогноза регулятора и проекта бюджета на 2025 год".

Возможно ослабление курса пары "юань-рубль" до уровня 12,9 руб. за юань в ближайшие торговые дни, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"В перспективе ближайших сессий инвалюты могут еще подорожать: причина таких оценок кроется в пятничном заседании ЦБ РФ, на котором регулятор может взять паузу и сохранить действующую ключевую ставку в 18%. Это будет воспринято рынком как некое послабление, а для рубля это локальный негатив. Но сильной девальвации рубля не ожидается, поскольку даже в случае монетарной паузы быстрого снижения ставки ждать явно не стоит, - пишет аналитик в обзоре. - Поддержку рублю продолжат оказывать подавленный импорт, нормативы репатриации выручки экспортеров, бюджетный механизм и налоговый период. Это способно держать волатильность в рамках без значительных отклонений курсов".

По мнению Зельцера, с технической точки зрения биржевой юань в ближайшие сессии может направиться к максимумам сентября: в паре "юань-рубль" это область 12,9 руб. Движение будет носить скорее спекулятивный характер на фоне ожиданий вердикта Банка России, отмечает он.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются более чем на 2% днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с декабря 2021 года накануне.

Позитивными факторами для нефтяного рынка выступают сигналы о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе и приближение урагана к американскому побережью Мексиканского залива.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 2,11%, до $70,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 2,3%, до $67,25 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,7%, WTI - на 4,3%, обе марки обновили минимумы с декабря 2021 года на данных о резком замедлении роста импорта в Китай, а также после ухудшения прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Как стало известно во вторник, объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов будет обнародован в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он продемонстрирует рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. По официальным данным, порядка четверти американских добывающих мощностей в Мексиканском заливе приостановили работу в связи с приближением шторма.