Цена нефти может подняться до $80/барр. и даже выше - инвестбанк "Синара"

Котировки нефти марки Brent обладают шансами на подъем до $80 за баррель и даже выше, полагают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев.

"На наш взгляд, сокращение до минимума позиций в нефтяных контрактах базируется на ошибочном предположении, что на рынке сложится профицит, а ведущие экономики столкнутся с серьезными проблемами. Уже в скором времени мы ожидаем разворот тренда по чистым длинным позициям, в результате чего нефтяные цены поднимутся до $80 за баррель и, возможно, выше, - пишут эксперты в обзоре. - Если смотреть на фундаментальные факторы, то рынок нефти с апреля нынешнего года пребывает в дефиците, который сохранится до конца 2024 года, то есть вплоть до традиционного для января довольно низкого уровня потребления. Из позитивных для цен факторов также отметим продление на два месяца ограничений по добыче в рамках ОПЕК+, напряженность на Ближнем Востоке, атаки на суда в Красном море и продолжающееся уменьшение товарных запасов нефти в США и в мировом масштабе".

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