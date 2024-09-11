Возможно ослабление рубля до 12,9 руб. за юань в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно ослабление курса пары юань/рубль до уровня 12,9 руб. за юань в ближайшие торговые дни, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"В перспективе ближайших сессий инвалюты могут еще подорожать: причина таких оценок кроется в пятничном заседании ЦБ РФ, на котором регулятор может взять паузу и сохранить действующую ключевую ставку в 18%. Это будет воспринято рынком как некое послабление, а для рубля это локальный негатив. Но сильной девальвации рубля не ожидается, поскольку даже в случае монетарной паузы быстрого снижения ставки ждать явно не стоит, - пишет аналитик в обзоре. - Поддержку рублю продолжат оказывать подавленный импорт, нормативы репатриации выручки экспортеров, бюджетный механизм и налоговый период. Это способно держать волатильность в рамках без значительных отклонений курсов".

По мнению Зельцера, с технической точки зрения биржевой юань в ближайшие сессии может направиться к максимумам сентября: в паре CNY/RUB это область 12,9. Движение будет носить скорее спекулятивный характер на фоне ожиданий вердикта Банка России, отмечает он.

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