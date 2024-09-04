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04 сентября 2024 года 11:52

Рынок акций РФ утром корректируется вверх, индекс МосБиржи поднялся к 2560п во главе с расписками Globaltrans

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ утром скорректировался вверх за счет закрытия части коротких позиций игроками, однако остаются риски возвращения распродаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, ноябрьская нефть Brent упала к $72,7 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2560 пунктов во главе с расписками Globaltrans (+7,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2555,34 пункта (+1,2%), индекс РТС - 908,44 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 88,6118 руб. (-1,3895 рубля).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4% и +1,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", привлекательность акций продолжает снижаться на фоне роста доходностей ОФЗ. Дополнительное давление на рынок оказывают резкий разворот курса рубля и сильное падение цен на нефть. Ближайшая поддержка для индекса МосБиржи находится около 2500 пунктов, и исходя из динамики последних дней, уже стоит рассматривать ее возможное преодоление без особых сопротивлений. В таком случае следующей опорой станет ряд локальных максимумов мая и сентября 2022 года - район 2460 пунктов, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI достигли минимумов с декабря 2023 года и января текущего года соответственно из-за страхов замедления спроса на нефть на фоне сохранения слабости в производственных секторах крупнейших экономик мира. Ближайшие поддержки для цен Brent и WTI расположены у $72,33 и $69,31 за баррель. Еженедельные данные по запасам нефти в США будут опубликованы на день позже из-за выходного в стране в минувший понедельник.

На рынке акций РФ в среду сдерживают продажи близость важных технических уровней, и в частности, отметки 2483 пункта по индексу МосБиржи, которая в середине 2023 года сдержала рынок от перехода к снижению. При ее пробое следующей целью движения индикатора станет отметка 2450 пунктов. Сама "Московская биржа" (193,3 рубля) накануне представила сильные операционные результаты за август 2024 года, но бумаги опустились ниже психологически важной отметки 200 руб. - при неспособности отыграть этот рубеж акции рискуют развить снижение, считает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ нащупывает "основное дно".

Распродажи на рынке накануне прокатились из-за довольно неожиданного обвала нефти Brent. Никаких весомых причин для этого не было, риски увеличения добычи странами ОПЕК+ и появления на рынке около 500 тыс. б/с ливийской нефти были и ранее. Просто нефть пошла вниз на сильном коррекционном падении американского рынка.

В среду утром нефть остается под давлением продаж, но ожидается ее рост в среднесрочной перспективе, считает эксперт. Сильная поддержка расположена в диапазоне $71,5-72,2 за баррель Brent. Там имеет смысл агрессивно покупать нефтяные контракты с обязательным выставлением "стопов", полагает Антонов.

"Неожиданным стал рост акций "Роснефти" на 3% на фоне упавшей нефти. "Роснефть" мы считаем одной из самых сильных и безопасных бумаг российского рынка. Возможно, кто-то очень крупный своими деньгами присоединился к нашему мнению", - отмечает эксперт.

В целом инвесторы постепенно начинают подбирать акции. "Нет никаких сомнений, что основное падение уже состоялось, поэтому спекулянты будут с большими опасками открывать новые "шорты". Вполне возможно, что индекс МосБиржи уже близок к "основному дну", от которого должен произойти отскок, который сменится боковиком, или в самом лучшем случае очень невнятным ростом. Но дальнейшая динамика будет зависеть от риторики ЦБ РФ 13 сентября. Впрочем, это совершенно не исключает краткосрочный уход индекса МосБиржи к сильной поддержке 2400 пунктов", - считает представитель "Алор брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов. Несмотря на явные попытки восстановления российского рынка, препятствовать этому может ухудшающийся внешний фон. Прежде всего, это сильное падение цен на нефть. Вместе с тем, на фоне опасений перед заседанием ЦБ РФ рост акций может быть непродолжительным, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне в очередной раз обновил годовой минимум, но смог восстановить часть потерь. Среди ключевых бумаг худшую динамику показали акции "Газпрома", в то же время спросом пользовались акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Вероятно, причиной для покупок стал отложенный спрос после публикации неплохих результатов "Роснефти" за первое полугодие на прошлой неделе. Лучший результат показали акции из ИТ-сектора, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", цены на нефть остаются под давлением из-за слабых макроэкономических показателей Китая и вытекающих из этого опасений сжатия спроса на это сырье со стороны крупнейшего мирового импортера.

Накануне Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно Китая, поскольку королевство, очевидно, не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную. Ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций упали на 1,5-3,3% во главе с Nasdaq на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта.

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%, отмечает Market Watch.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,2%, австралийский ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,5%).

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в августе остался на уровне предыдущего месяца - 53,7 пункта, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о росте до 54 пунктов.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,69 за баррель (-1,4% и -4,9% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $69,26 за баррель (-1,5% и -4,4% во вторник).

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет Market Watch.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+10,9%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+8,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,7%), "Эн+" (-2,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,28 млрд рублей (из них 3,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,23 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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